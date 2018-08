El playlist perfecto para un entrenamiento personal

Redacción Cromos

Escuchar música cuando vas al gimnasio o mientras corres no es exactamente un nuevo concepto. Pero hacerlo con tus canciones favoritas traerá beneficios, incluso puedes mejorar tu rendimiento un 15%.

Deezer el servicio de streaming más personal del mundo muestra el top 10 de las canciones más utilizadas para entrenar. Al momento de hacer ejercicio podrás disfrutar de una experiencia musical excepcional con más de 53 millones de canciones y 12 playlists disponibles para motivarlos en su entrenamiento.

Según el estudio realizado por Deezer los usuarios adecuan sus listas de reproducción de acuerdo a la actividad física que van a realizar. Para los corredores su rutina es más dinámica junto a Jack Ü, Macklemore y Ryan Lewis; mientras que Destiny's Child es ideal para una sesión de gimnasio, y Kodomo y Small Black son la mejor elección para montar bicicleta o caminar.

Robin Vincent Global Moods Editor de Deezer afirma que "la música puede ser un motivador increíble cuando se trata de subirse a una máquina y alcanzar objetivos de fitness. Es genial ver a tantas personas en todo el mundo dándole un impulso a su entrenamiento con Deezer y Flow. Siempre es bueno dejar el celular en casa mientras haces ejercicio y, con Fitbit, las personas de diferentes países pueden escuchar las canciones que quieren en playlists personalizadas para correr, montar en bicicleta, caminar e ir al gimnasio”.

El top 10 de las mejores canciones para hacer tu ejercicio más divertido y dinámico son:

1. Dua Lipa and Calvin Harris - One Kiss

2. Ofenbach - Be Mine

3. Camila Cabello - Havana

4. Drake - God's Plan

5. Rudimental - These Days

6. Petit Biscuit - Waterfall

7. Sigala - Lullaby

8. Bruno Mars - Finesse (Remix) [Feat. Cardi B]

9. Ed Sheeran - Shape of You

10.Marshmello & Anne-Marie - Friends

Conéctate con las playlist y ejecuta un entrenamiento mucho más funcional,

- Para correr:

- Para montar en bicicleta



- Para Caminar:



- Para el gimnasio:

- Para Triatlon: