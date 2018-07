El robot que combate la soledad

Redacción Cromos

Desde los 13 años, Jade Gadd sufre un extraño síndrome hereditario que afecta cada sistema de su cuerpo, pero no al mismo tiempo: de un momento para otro puede perder el habla, quizás sus huesos se vuelven tan frágiles que se rompen, o su piel se pone tan sensible que no soporta que lo rocen. Según el diario británico Independent, su enfermedad (conocida como Ehlers-Danlos) es dolorosa, pero esa no ha sido la peor parte de sufrirla. Hoy, a los 17, ya ha aprendido a lidiar con los complejos síntomas que atacan su cuerpo, lo que aún le cuesta trabajo es manejar la soledad que viene con esos largos periodos de aislamiento en los que no puede salir de su casa ni ver a sus amigos. “Sentía que estaba desapareciendo del mundo”, le contó a la prensa.

Por casos como el de ella, la empresa noruega No Isolation (No aislamiento) decidió crear un robot que permitiera que los niños y los jóvenes enfermos estuvieran presentes en el colegio sin estar allí físicamente. Su propósito: acabar con la soledad.

De acuerdo con los estudios realizados por la empresa, solo en Europa existen más de 500.000 niños con enfermedades crónicas que no pueden asistir al colegio por largas temporadas. Esto tiene serias repercusiones pedagógicas y sociales: muchos se cansan y abandonan la educación, otros se gradúan con inmensos vacíos y la mayoría de ellos crecen con profundos problemas emocionales.

Por esta razón, Karen Dolva, Marius Aabel y Matias Doyle decidieron crear un robot sencillo que básicamente ocupa el pupitre del niño enfermo en el salón de clases y se convierte en sus ojos y oídos. Desde su cama, el joven ve y oye todo a través de una tableta. El aparato tiene una cabeza que da vueltas de 360 grados, así que no solo mantiene la mirada fija en el profesor, sino que gira para ver al compañero de clase que levantó la mano.

El robot lleva una luz azul que se enciende cada vez que el niño necesita hacer una pregunta e, incluso, tiene una función que le permite susurrarle al vecino de puesto sin que el profesor se dé cuenta. Durante el recreo, los estudiantes se pueden llevar el aparato al descanso para conversar en el parque con ese amigo que no ven hace días.

Foto: No Isolation

El robot de Jade Gadd se llama Bee y le ha permitido volver a pensar en el futuro: “Me dio esperanzas en tiempos muy oscuros –le contó a The Guardian–. Me ha permitido asumir compromisos que antes me habría preocupado incumplir. Como adolescente es muy tranquilizante saber que esta tecnología está disponible y que me puede ayuda a forjar mi futuro”. Jade ahora considera que puede asistir a la universidad, después de muchos años en los que solo vivió en el presente.

Luego de tres años de trabajo, 450 niños usan el robot Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Noruega y Bélgica entre otros países. Ya se ha probado con diferentes diagnósticos: cáncer, ansiedad, enfermedades óseas, gastrointestinales o autoinmunes. Un aparato puede costar unos 2.800 dólares, pero los colegios también tienen la posibilidad de alquilarlos.

A medida que el proyecto se vuelve más sólido, el equipo de trabajo es más ambicioso. No isolation pretende darle la guerra a la soledad en general y por eso el siguiente grupo con el que quiere trabajar es con el de la tercera edad, aunque es consciente de que esto implica más retos. “Con ellos nos enfrentamos a problemas de movilidad, de pérdida de memoria y de miedo a la tecnología –asegura Dolva en The Guardian–. Además es un grupo mucho más diverso: dos personas de 85 años pueden ser extremadamente diferentes en sus motivaciones y en sus vínculos familiares”. No obstante, están dispuestos a asumir el reto: “Nos dedicaremos a esto durante los próximos 50 años”.

Foto: No Isolation