Este es el verdadero poder sexual de la mujer madura

El médico siquiatra y máster en sexología, el español Carlos Pol Bravo afirma que en esta fase la mujer llega a una etapa vital para vivir la sexualidad sin complejos. “El instinto viene con la educación, el deseo con la comunicación, la excitación con la imaginación mencionada, y lo restante, con la suma de todas estas y la sensualidad propia de la mujer madura, la hace conocedora de su cuerpo y sus estímulos”.

Sin embargo, a pesar de todas las cualidades necesarias que tiene, se descuidan en todo lo referente a su sexualidad y su apariencia. Según Pol Bravo ese descuido se debe, en algunas mujeres, a los efectos transculturales negativos, la presión social, la negación sexual y en muchos casos la envidia perfora la dinámica de una mujer que, por desconocimiento, por influencia y por el temor, la llevan a entrar en esta fase de desconocimiento de su poder sexual.

Puedes leer: ¿Cada cuánto deberíamos tener relaciones sexuales?

La responsabilidad de la sexualidad es individual

A pesar de la disminución de las carencias, en algunos casos, a nivel psicosexual, aceptando la posible disminución de excitación, por ejemplo, el número de orgasmos, la mujer mantiene la intensidad orgásmica o la aumenta en función de su actitud y conducta sexual activa, conservando el deseo de sentir, vivir y de excitarse en los momentos oportunos. En el caso de la mujer de 40 años soltera y sin pareja, el sexólogo español responde: “La sexualidad es de cada uno, la responsabilidad es individual y el placer es personal. En consecuencia, que se cuide, disfrute y busque el momento oportuno”.

El encanto de la mujer madura se basa en su comportamiento, su forma de atraer, de mirar, sobre todo de seducir y decidir. “Ellas toman la iniciativa, no quieren que decidan por ellas. Ese misterio de oriente, ese encanto de occidente, esa mezcla de serenidad, sensualidad y erotismo; es lo que las hace atractiva, frente a los hombres”. La mujer siempre ha mantenido su sexualidad intacta, pero con los años madura y aumenta el concepto emocional e intelectual de ese poder existente que lo descubre con el tiempo.

Te puede interesar leer: ¿La actividad sexual retrasa la menopausia?

“No hay mujeres invisibles, hay hombres que no ven o no saben mirar”, comenta el sexólogo quien agrega que la mujer a los 40 años puede ser lo mejor de lo mejor y no debe existir las comparaciones o la competitividad con las mujeres jóvenes, más bien debe existir la complicidad. “Una mujer madura, hoy sigue siendo joven y su encanto, como sepa manejarlo, permanece con los años”.

El psiquiatra español sostiene que las mujeres jóvenes tienen la belleza del elixir de la juventud, pero llegarán a ser maduras. “No es cuestión de estar a la par o de competir, es cuestión de distinguir y disfrutar a cada quien, en sus años y en su etapa, pues la mujer y su misterio siempre perdura, ese mismo misterio que conquista a los hombres”.