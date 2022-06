Elimina las manchas a tus recipientes de plástico con este tip

Los condimentos fuertes pueden ayudar a pigmentar no solo nuestra comida, sino también nuestros recipientes de almacenamiento. Foto: Pexels

Si tienes recipientes de plástico para guardar comida en la nevera o preparaciones para varios días, con seguridad habrás tenido la experiencia de que alguno de ellos se manche con salsas de tomate, zanahoria, cremas de espinaca, etc.

Al lavar los recipientes, desafortunadamente muchas veces quedan las manchas de tus comidas y aún el detergente más fuerte puede fallar, así que seguramente te habrás rendido con varios, a pesar de saber que están limpios.

Sin embargo, y aunque sepas que están limpios, es muy desagradable ver las manchas de comidas anteriores, y tenemos un truco que puede ayudarte a dejarlos como nuevos.

Es muy fácil, solo necesitas un par de elementos que con seguridad ya tienes en casa para dejarlos de su color original. Puedes blanquear el plástico, a pesar de que esté muy afectado por el tiempo, y aunque tus manchas sean ya de tiempo atrás. Esta limpieza profunda te dejará satisfecho, solo sigue estos tips:

Cómo desmanchar los recipientes de plástico para almacenar comida

Lo que necesitas para la primera fase

2 tazas de agua caliente

2 cucharadas de jabón para platos o detergente antigrasa

2 toallas de papel absorbente

Lo que necesitas para la segunda fase

2 tazas de agua oxigenada

Un poco de papel aluminio

Primera parte

La primera fase de este truco consiste en una simple limpieza, luego de que haber lavado tus recipientes como siempre lo haces. Este truco te ayudará a eliminar la mayor cantidad posible de manchas.

Coloca el agua caliente, ojalá hirviendo, dentro del recipiente que quieres desmanchar, luego agrega el jabón para trastes y frota muy bien, por último rompe las toallas de papel absorbente y agrégalas al agua. Cuando hayan absorbido suficiente líquido, tapa y agita muy bien, después retira con cuidado el papel, elimina el agua y lava como normalmente lo harías.

Segunda parte

Si las manchas están muy difíciles de erradicar en esta primera parte del proceso, no te preocupes, para esto está la segunda fase del proceso. Una vez que hayas terminado de lavar el recipiente, y esté seco, llénalo completamente con agua oxigenada, coloca encima de un pedazo de papel aluminio y luego llévalo afuera, o cerca de una ventana, donde les caiga un poco de luz de sol directa. No puede ser luz artificial, pues dependemos totalmente de los rayos UV, que serán los que ayudarán para blanquear o volver transparente el plástico. Puedes dejarlo actuar para que reciba mínimo 5 horas de luz del sol. Luego de finalizado, evalúa si es necesario hacerlo otra vez, y si no, enjuaga muy bien.

