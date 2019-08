Emily Ratajkowski muestra el vello de su axila y pide libertad para el género femenino

Redacción Cromos

A veces, dejar que me crezca el pelo hace que me sienta sexy. Instagram

En la última década, Emily Ratajkowski se convirtió en el epítome de la belleza: cuerpo delgado, abdomen marcado, pechos grandes, labios voluptuosos, mirada intensa. Quienes la siguen en redes sociales esperan ansiosos cada nueva actualización, para maravillarse con un poco de perfección. Esta semana, no obstante, se llevaron una sorpresa: la modelo subió una imagen en la que aparece con los brazos en alto y exhibe el vello de su axila.

La imagen, del fotógrafo Michael Avedon y publicada en Harper’s Bazaar, la acompaña un ensayo en el que Ratajkowski reflexiona sobre las imposiciones con las que la sociedad ha moldeado el cuerpo de las mujeres y sobre la necesidad de hacer un cambio. Destaca “la importancia de que las mujeres tengan el derecho a escoger (cómo se visten, qué postean y si quieren depilarse o no) sin importar las influencias que las hayan moldeado a la hora de presentarse al mundo. Hagan lo que tengan que hacer, señoritas, lo que tengan que ser”.

En su texto, la modelo recuerda textos de Roxane Gay y de Camille Paglia e invita al empoderamiento desde lo sexy: “Cuando fui arrestada en Washington, en la protesta por la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia, los titulares no eran sobre por qué protestaba sino en base a qué tipo de falda vestía. Incluso las mujeres de la izquierda, que apoyaban totalmente mi protesta, hicieron comentarios sobre el hecho de que no llevaba sujetador debajo de mi camiseta. En su cabeza, el hecho de que mi cuerpo estuviese visible me restaba credibilidad políticamente. Pero, ¿por qué? Muchas veces pienso sobre esto. ¿Por qué, como cultura, insistimos en separar lo inteligente y lo serio de lo sexy?”

El ensayo de Ratajkowski incluso se refiere a la manera en que las mujeres se han presentado históricamente: “han sido consideradas amenazantes, peligrosas, indignas de confianza. Eva fue símbolo de tentación. Medusa convertía a los hombres en piedra. La cultura le teme al poder innato que posee la sexualidad femenina, así que insistimos en avergonzarlas”.

Asegura que le encanta ser femenina, pero también escribe: “A veces no lo soy. Usualmente me gusta depilarme, pero a veces dejar que me crezca el pelo hace que me sienta sexy. Claro, sé que mis primeras aventuras en la investigación de lo que significaba ser una mujer estuvieron fuertemente influenciadas por una cultura misógina. Demonios, también sé que muchas de las maneras en las que soy ‘sexy’ están determinadas por la misoginia. Pero yo me siento bien y es mi decisión, ¿no? ¿No es de eso de lo que se trata el feminismo? ¿De tomar nuestras propias decisiones?”.

Para ella la clave está en que las mujeres tengan la libertad de elegir. E insiste en que si es ella la que toma la decisión, puede sentirse poderosa en minifalda o en una sudadera gris con capucha. Según la modelo, el pelo es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección, de acuerdo con la manera en que quieran verse y sentirse. El problema con el vello corporal empieza cuando no son las mujeres las que deciden, sino la sociedad la que les impone cómo deben verse.