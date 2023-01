En la mañana o en la tarde: ¿Cuál es la mejor hora al ejercitarse?

El calentamiento, estiramiento, la alimentación y otros consejos de nutrición es lo que debes poner en practica cada vez que realices actividad física.

Cuidar el cuerpo a medida que pasan los años es una fórmula básica para o deteriorar ni los músculos ni las articulaciones con el paso del tiempo.

Escaladora, barras y más ¿A qué hora es mejor ejercitarse?

Existe bastante controversia para saber cuál es la hora más aconsejable para hacer ejercicio, pero para responder esta pregunta es necesario partir del hecho de que hacer actividad física de forma regular, independientemente de la hora, siempre será beneficioso; esa “píldora de bienestar” debemos agregarla en cualquier momento del día y crear ese hábito en nuestras vidas.

El ejercicio es vital para mantener el cuerpo y la mente sana. Te contamos cuál es el mejor momento para practicarlo. Foto: Pexels

Algunos estudios indican que la hora más adecuada para entrenar es en horas de la mañana ya que nos activa y nos pone alerta para desempeñarnos mejor en nuestras tareas diarias, así mismo contribuye a tener una buena concentración y nos lleva a tomar decisiones acertadas.

Por otro lado, el entrenar en la tarde/noche también tiene sus ventajas ya que realizar ejercicio después de una extenuante jornada laboral hará que estemos mucho más relajados y posiblemente conciliemos mejor el sueño, claro está que esto no sucede en todos los casos.

“Nos damos cuenta de que hacer ejercicio, sea en la mañana o en la noche, tiene sus ventajas y desventajas, lo primordial es practicarlo cuando podamos y que se pueda incluir en cualquier momento de nuestra agenda diaria. Es crucial adaptar la actividad física al estilo y ritmo de vida de cada persona permitiéndole que pueda hacerlo de forma regular y constante”, señaló sobre el tema María Fernanda Barrera Diaz, Administradora de Acondicionamiento Físico de Compensar.

Lo primordial es aprovechar los momentos libres para ejercitarse y no sacar excusas por la parte económica y el desconocimiento; hay opciones que ofrecen los gimnasios, las cajas de compensación y los clubes de entrenamiento para todo tipo de personas.

Errores que se cometen al hacer ejercicio

Miguel Ángel Laverde, entrenador del gimnasio Fitness Factory y preparador particular le explicó a Cromos algunas cosas que se hacen mal antes de empezar la actividad física.

-No calentar

“Mínimo 15, máximo 45 minutos”, es el tiempo que debes dedicar al acondicionamiento de tu cuerpo antes de empezar con el ejercicio fuerte para que tus músculos actúen de la manera correcta. Al terminar la rutina, enfríate con 5 minutos de quietud.

-Hacer siempre lo mismo

Tanto tu cerebro como tus músculos se aburrirán si en tu secuencia de cardio haces todos los días lo mismo. “Lo recomendable es pasar por diferentes máquinas (caminadora, bicicleta o elíptica), conservando siempre los mismo tiempos», de lo contrario, llegará el momento en el que ir al gimnasio no representará ningún reto para tu cuerpo. «Para eso también recomendamos diferentes clases como Zumba, Crossfit o Kick boxing”.

-Hacer uso de poco peso

“Muchos llegan queriendo levantar las pesas más grandes, mientras otros (en especial las mujeres) se acostumbran a las pesas más pequeñas, que no les representa ningún esfuerzo”. Al empezar una nueva rutina, la idea es que tus músculos se fatiguen después de 10 o 12 repeticiones, si llegas a la número 20 y aún no sientes nada, aumenta el peso porque no estás haciendo nada.

-No comer nada antes de entrenar

Sin importar la hora a la que entrenes (mañana, tarde o noche), tu estomago no debe estar vacío, pues de esta manera tu metabolismo no se activará correctamente. “Estar demasiado llenos también es malo, por eso lo mejor es comer un snack de entre 50 y 100 calorías», que puede estar en una porción de fruta, queso, yogurt o una tajada de jamón”.