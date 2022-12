Enfermedades cardiovasculares: ¿qué son y cómo tratarlas?

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en el mundo, cobrando alrededor de 17,9 millones de vidas cada año según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las afecciones más frecuentes se clasifican en trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, que incluyen cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares y trombosis venosas, resultado de una combinación de factores de riesgo como el tabaquismo, la alimentación poco saludable, obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, alto índice de grasas en la sangre, hipertensión arterial y diabetes.

Enfermedades cardiovasculares en Colombia

En Colombia, durante 2021, se registraron un total de 51.988 muertes a causa de condiciones relacionadas con ECV, un 12% más que en el 2020, con un aumento significativo en la incidencia de casos en mujeres, de acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

“Observamos una alta incidencia de las muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares, especialmente en los últimos años, lo que nos plantea el reto colectivo e intersectorial, de mejorar la prevención, el diagnóstico, y el tratamiento temprano y oportuno de estas enfermedades, evitando complicaciones, decesos y altos costos para el sistema de salud y el país”, afirma el doctor Jaime Rodríguez, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

Por este motivo, cada vez es más importante conocer sobre el tema para cuidar nuestra salud y llegar a diagnósticos tempranos. Por esto, hemos hablado con el doctor Jhon Jairo Berrío Caicedo, presidente de Asovascular Colombia, para responder las preguntas más comunes en torno a estas afecciones.

¿Qué son las enfermedades cardiacas?

Son padecimientos crónicos que generan deterioro progresivo en el funcionamiento cardiaco y en los vasos sanguíneos, son de tipo no transmisible y aunque existen factores hereditarios conocidos en la aparición y la evolución de estas enfermedades, la principal causa de daño irreversible es el estilo de vida.

Es importante entender que hacernos mayores en edad conlleva el envejecimiento de nuestro sistema cardiovascular por esto, cuanto mayores somos mejor estilo de vida debemos tener.

¿Qué es arterosclerosis?

Es el acúmulo de grasa en las paredes de las arterias del corazón, de las extremidades, las encargadas de llevar sangre oxigenada al cerebro entre otras, usualmente obtenidas de una dieta mal balanceada. Esta grasa se acumula de forma irreversible reduciendo la capacidad de transporte al interior de la arteria.

¿Qué tipos de arterosclerosis existen?

Generalmente encontramos confusión o uso inadecuado de los términos aterosclerosis y arterioesclerosis. El primero ya lo he descrito.

En cuanto a la arterioesclerosis, este es un fenómeno al interior de las paredes de las arterias caracterizado por aparición de dureza o perdida de elasticidad necesarios para el control de la fuerza con el que el corazón debe impulsar la sangre, este padecimiento no necesariamente está asociado con el acúmulo de grasa por eso se describe como padecimiento diferente.

¿Cuáles son las consecuencias?

Tener aterosclerosis genera, como he dicho, reducción de la capacidad arterial para transportar sangre oxigenada a los tejidos. El término médico es estenosis, que puede progresar en el tiempo cuando no es detectada de forma oportuna y especialmente cuando no se instaura un plan de tratamiento en el que el control de los factores de riesgo juega un papel fundamental.

La consecuencia será la oclusión o cierre completo del paso de la sangre en el interior de las arterias generando infartos de miocardio, infartos cerebrales, amputaciones de extremidades inferiores principalmente.

Causas

La mejor forma de no padecer enfermedades cardiovasculares es ejerciendo control sobre los factores de riesgo. Las personas obesas que además son sedentarias, tienen alta probabilidad de tener niveles elevados de colesterol en sangre. Este mismo grupo poblacional tiene riesgo para desarrollar trastornos metabólicos como la diabetes.

Ser diabético y no permanecer en metas de control tanto de glucosa en sangre como de colesterol, es la principal causa de desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la población colombiana

Las personas fumadoras desarrollan aterosclerosis por procesos internos acelerados por los componentes tóxicos del humo del cigarrillo, también están en alto riesgo para desarrollar enfermedades cardiovascular

