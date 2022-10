¿Es cierto que es más difícil conseguir pareja en la actualidad?

A raíz de la pandemia del COVID-19 nos vimos obligados a implementar formas diferentes de conocer a otras personas, especialmente en el término romántico, lo que hizo que las apps de citas tuvieran un repunte más alto y se establecieran como una de las principales formas, si es que no la más, para encontrar el chance de encontrar el amor.

Sin embargo, pareciera que hay una ligera sensación de que ahora es más difícil conocer y eventualmente tener un compromiso con alguien, puede que la disponibilidad de tantas personas en los espacios virtuales sea una excusa para no limitarnos a tener una sola opción.

Ante esto, Cromos conversó con Merce Villegas, la conferencista internacional y coach de vida que viene este 22 de octubre a Bogotá a dar su Curso de Milagros, concentrado en el poder de los pensamientos, para conocer un poco más de estas situaciones que se dan en el mundo de las citas y el romance.

Cromos: ¿Crees que en la actualidad es más difícil conseguir una pareja teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos?

Merce Villegas: Sí, yo creo que el ser humano ha adelantado muchísimo en tecnología, pero menos y cada vez mucho menos en expandirnos como la humanidad, el corazón y el amor que somos entonces es más difícil porque crecen las expectativas, porque hay un modelo que te están vendiendo de relaciones ideales, porque hay unas redes sociales, que yo no digo que son malas, sino depende de cómo tú las uses, pero ¿qué te dejas vender a tu mente?

Cuando estás tan metido en un ideal, en ese ideal del príncipe azul, que nos vendieron tan bien en las películas, o cuando la historia dice ‘Se casaron y fueron felices para siempre’, no, se casaron y comenzaron una historia donde los dos se van a equivocar, crecer, acompañar.

De esos ideales erróneos vienen todas esas expectativas y esas se caen porque el otro ser humano, si tú no estás dispuesto a que se equivoque, a que sea él, lo que va a suceder es que tú no estás preparado para una relación de pareja, una relación de pareja es más aterrizar que somos seres humanos en crecimiento.

C: Se dice que uno debe estar preparado, de cierta manera, para empezar una relación romántica, ¿crees que esto es cierto?

MV: Listo o preparado realmente es cuando nos amamos a nosotros mismos y eso no tiene un tiempo, eso tiene una coherencia de vida, digamos, tú estás preparado para tener una relación cuando sabes que el amor no es tibio, el amor pone valores y límites, estás preparado para tener una relación cuando le dices ‘sí’ al amor sin miedo, pero también sin miedo no dejas que pasen sobre ti, valores y vayan rompiendo límites, entonces por miedo a quedarte sola o solo, empiezas a dejar que esos límites cada quien los vaya cruzando y luego la culpabilidad llega.

Entonces listos estamos cuando yo soy una persona segura de qué quiero en mi vida y cuando alguien se me presenta y no es lo que quiero no tengo que cambiar por esa persona.

C: ¿Qué le dirías a las personas que han perdido la esperanza de encontrar el amor?

MV: Yo creo que la vida no puede ser perfecta, tenemos que atrevernos a vivir las experiencias de la vida, no para cerrarnos al amor, para poder madurar en el amor. Yo no creo que haya sucedido un solo ser humano que no haya tenido tropiezos en las relaciones, todos hemos pasado por ahí, pero tenemos dos decisiones, una es aprender, crecer, madurar y abrir nuestro corazón al amor entendiendo quiénes somos y no quién viene a darme algo, la otra es ‘ok’, pasan los mismos tropiezos, pero cierran el corazón y dice ‘ya no más’.

Recuerda que lo que nosotros decidimos es lo que se nos va a presentar en la vida y si tú vienes repitiendo patrones de relaciones lo que está pasando es que tú no has cambiado tus creencias, tú no has perdonado lo suficiente y cuando nosotros tenemos en el mundo algo que se nos repite es porque te está mostrando algo adentro que debes corregir, no que te pongas en una cárcel, que no creas en el amor, sino que trabajes dentro de ti porque el mundo es solo un espejo de lo que hay en nuestro interior, o sea, ¿esto que me está sucediendo para qué me está sucediendo? ¿cuál es la herida que debo sanar? ¿qué es lo que debo realmente arreglar dentro de mí? Cuando hacemos eso la sabiduría del universo nos presenta también por ley del espejo algo que vaya en coherencia con lo que tenemos en nuestro interior.

C: ¿Qué recomiendas a las personas que pueden llegar a sentir ansiedad cuando están en el proceso de salir en citas?

MV: El mundo se amplió y creo que poder conocer personas hoy es una oportunidad maravillosa que se puede hacer por redes sociales, por todas las aplicaciones que hay, creo que el mundo nos cambió completamente, entonces no hay que cerrarse a esas oportunidades, pero tampoco vivirlo con ansiedad porque realmente hay que aprender a disfrutar la vida, a disfrutar el presente y también en medio de ese conocer tantas personas que hoy se te abre el mundo, dentro de tantas posibilidades, decidir cuál es la posibilidad que realmente para ti hace una diferencia, porque a la final terminamos ansiosos, deprimidos, aburridos, no porque eso no funcione, sino porque nosotros no lo estamos haciendo correctamente.