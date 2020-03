¿Es recomendable hacer ejercicio en ayunas?

Yenny Bejarano

El entrenador Camilo Box con más de 15 años de experiencia en el entrenamiento físico y Laura Ortiz Pacheco, magíster y nutricionista en la actividad física y salud, coinciden en que si el ejercicio que se realiza en horas de la mañana es de baja y moderada intensidad entonces sí es recomendable hacer ejercicio en ayunas, porque ayudará a activar el metabolismo para oxidar la grasa acumulada del cuerpo y que las enzimas actúen sobre ellas.

La nutricionista comenta que hacer ejercicio en ayunas favorece la oxidación de grasas como muchos estudios lo sugieren y se verán beneficiadas las personas que lleven dietas bajas en carbohidrato, pero considera que si el ejercicio que se realice a esas horas es de alta intensidad o fuerza, la persona se verá limitada en la energía.“Mi recomendación es hacer entrenamiento como cardio, caminatas, bandas y escaleras con moderada intensidad para optimizar la utilización de las grasas”, comentó Laura Ortiz Pacheco.

El entrenador personal considera que este tipo de ejercicio no es malo pero debemos prestar atención a la intensidad porque la persona puede sentirse débil si el organismo no está adaptado a esa rutina. También sugiere que este tipo de ejercicio no se recomienda en personas diabéticas o con problemas metabólicos. Por otro lado, la nutricionista Laura Ortiz comenta que saltarse el desayuno es recomendable si se maneja un protocolo de ayuno correctamente distribuido y con alimentación de calidad. “Muchas personas rompen el ayuno con comida procesada o que no son buenas para el organismo, sin embargo hay que tener en cuenta que si la persona padece de ansiedad y no tiene una buena relación con la comida natural es recomendable que no haga ejercicio en ayunas, porque el hambre aumentará en las próximas horas y se alimentará en exceso con comidas hipercalóricas así que el esfuerzo no valdrá la pena”, dijo la experta en nutrición.

Después de hacer ejercicio en ayunas la nutricionista Luisa Ortiz considera que dependiendo de cada actividad física que realicemos podemos cocinar alimentos que nos ayuden a rendir el 100%. “Para un entrenamiento de pesas dependiendo el objetivo, si son músculos pequeños como brazos o tren superior los cuales no deseamos crezcan mucho, esa comida debe ir precedida de proteína animal o vegetal como batidos o carnes. Si trabajamos piernas y queremos que suban de tamaño rindiendo 100% en un entrenamiento, esa comida podemos acompañarla de proteína y carbohidratos como arroz o papa, o avena con fruta”, comenta la experta en nutrición quien añade que todo depende del objetivo que queremos lograr con nuestro cuerpo.