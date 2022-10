Esperanza Gómez reveló el tamaño ideal para un sexo placentero y sin dolor

Una de las grandes preguntas que más se hacen frente al sexo es la relacionada con el tamaño, específicamente el del pene, como si hubiera una medida mágica con la que la otra persona pudiera alcanzar un máximo placer.

Según Esperanza Gómez la medida adecuada del pene debe estar entre los 14 y 17 centímetros.

Popularmente se ha dicho que “más es más” y que los miembros de gran volumen son los que prefieren las mujeres, algo que podría causar ciertas inseguridades y otros problemas en aquellos que no cuentan con esas características especiales.

Sin embargo, parece que esto es simplemente un estereotipo o mito urbano, puesto que la reconocida actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, fue invitada a un programa web y se encargó de hablar abiertamente de este tema sin tapujos.

¿El tamaño importa para Esperanza Gómez?

El tiktoker Cris Pasquel le preguntó de frente a la celebridad lo siguiente: “Veo a muchos hombres preocupados, sobre si el tamaño importa, ‘¿será que lo mío es suficiente? ¿será que no?’, Para Esperanza Gómez, ¿qué es suficiente?”.

Gómez no tuvo reparo en contestar y específico qué es grande y qué es lo promedio entre los hombres: “Para mí, grande es de 18 centímetros en adelante, promedio vendría a ser entre 14 y 17 centímetros”.

¿Es cierto que las mujeres no los prefieren grandes?

Pero eso no fue todo, la caldense también aprovechó para decir que no es tan cierto eso de que a todas las mujeres prefieren tener relaciones con hombres que estén “bien dotados”, esto fue lo que dijo:

“Hay muchas mujeres que tú las ves y dicen: ‘es que a mí me encantan que lo tengan grande’. La mayoría de las mujeres en realidad lo dicen, pero cuando están en la práctica y esa persona la tiene demasiada rígida la mayoría de las mujeres en ese momento no disfrutan de que sea tan grande, porque cuando es tan grande y es muy rígido, el 99.9%, lastima y es doloroso, y la mujer así no quiera empieza a retractarse.

Entonces ese cuento de que ‘a mí me gustan grandes’ se volvió una forma más de propaganda, muchos de mis compañeras dicen: ‘siempre digo que me gustan grandes pero en realidad el tamaño perfecto para un goce es entre 14 y 16 centímetros’, a partir de 16, incluso los 15, en ciertas posiciones, es muy dolorosa la esta (hace golpeteo con los puños)”.