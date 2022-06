Estas son las frutas que no debes guardar juntas si quieres que duren más tiempo

Frutas y verduras Foto: Pexels

¿Sabías que hay frutas que no deben guardarse juntas, pues algunas necesitan refrigeración especial y otras no? Existen dos grupos: las frutas climatéricas o frutas no climatéricas, que si guardas al lado unas de las otras en la nevera, podrían afectarse más rápidamente que si las almacenas por separado.

Te puede interesar leer: La manzana y otros alimentos que tienen más fibra que la avena

Al hacer mercado, además, por lo general esperamos que no tengamos que botar comida dañada, y casi siempre se trata de frutas y verduras. Por eso, aquí te damos unos tips e información especial para que la próxima vez aproveches al máximo tus gavetas y el tiempo de duración de las frutas.

Frutas climatéricas

Las frutas climatéricas son aquellas que, una vez cortadas del árbol, van a seguir madurando en casa. Por esto, cuando se habla de cómo una sola manzana podrida puede dañar todo un grupo de manzanas, se está en lo correcto. Aunque sea una expresión popular que casi siempre se usa en otros contextos, tiene algo de razón, pues las manzanas son frutas climatéricas, y gracias a su producción de etileno, el compuesto que estimula la maduración en las frutas, las manzanas continuarán madurando.

Frutas no climatéricas

Por otro lado, las frutas no climatéricas son aquellas que se deben cosechar o cortar solamente cuando ya estén listas para comer consumo, pues una vez separadas de la planta las frutas no continuarán con su proceso de maduración. Estas frutas no van a producir etileno una vez cortadas del árbol y solo se ablandarán y dañarán con el paso del tiempo.

¿Por qué es importante no guardar las frutas climatéricas con las no climatéricas?

Ya sabes cuál es la diferencia entre unas y otras, sin embargo, esto no explica todo. Como las frutas climatéricas siguen produciendo etileno después de ser cosechadas, estás van a continuar madurando en casa y quizás sea mejor guardarlas en la nevera, si es que están muy maduras. Pero de lo contrario, es innecesario. Y por otro lado, si guardas frutas no climatéricas junto con las primeras, corres el riesgo de que las frutas que ya están en su punto de maduración terminen madurando de más y por lo tanto pueden dañarse más rápido.

Te recomendamos guardar las frutas con otras del mismo grupo para que se mantengan en buenas condiciones.

Algunas frutas climatéricas

Manzana

Pera

Plátano

Mango

Melón

Sandía

Aguacate

Guayaba

Algunas frutas no climatéricas

Naranja

Limón

Mandarina

Piña

Uvas

Pimentón

Pepino

Toronja

Fresas

Te puede interesar leer: Piña, perejil y otros alimentos que son fuente de ácido fólico