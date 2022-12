Estos son los síntomas de envenenamiento en perros

Adoptar una mascota requiere de muchos factores para mantenerla saludable y feliz. Tener un perro en casa es una labor que necesita paciencia, comprensión y amor. Además, debes tener los cuidados necesarios para que sea un can saludable.

No siempre sabemos cuál será la esperanza de vida de nuestros perros y pensar en ello suele ser doloroso ya que son parte fundamental de nuestras familias. Además, las personas desean que sus mejores amigos puedan acompañarlos la mayor cantidad de tiempo posible.

Puedes leer: Las 10 razas de perros más activos para los que les gusta correr

Los perros requieren de atención y cariño para vivir bien. Foto: Pexels - Pexels

Por lo anterior, es normal que, al adoptar un can, muchas personas se pregunten por aquellas razas que poseen más esperanza de vida y que además, tengan menos probabilidades de padecer enfermedades con frecuencia.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, la cantidad de años que viva nuestro perro puede depender de los cuidados que le brindemos y de la atención que prestemos a las señales que nos mandan nuestros caninos.

Síntomas de envenenamiento en perros

La ayudante técnico-veterinaria, Irene Juste, ha escrito para el portal Experto Animal los síntomas a los que debes prestar atención si crees que tu mascota ha sido envenenada. Algunos de ellos son:

Dolor intenso con quejidos

Si tu perro se empieza a quejar e incluso sientes que el dolor lo hace temblar, no dudes en acudir a un especialista. Así, podrás saber si tu perro fue envenenado o si se debe a un síntoma de otra enfermedad canina.

Lee también: ¿Qué razas de perros tienen la esperanza de vida más larga?

Fiebre

La fiebre es la respuesta del sistema inmunológico del perro a luchar contra alguna enfermedad que lo esté agobiando. Esta es frecuente con otros síntomas.

El portal Red Canina explica que cuando tiene fiebre “su temperatura supera los 39 ºC y a partir de los 41ºC puede resultar crítica para tu perro”.

Tos y estornudos

Aunque te parezca el más normal de los síntomas, cuando se presentan con regularidad no lo es. De hecho, es posible que sea una reacción de tu perro al envenenamiento o a otra enfermedad que esté afectando su organismo.

Vómitos y diarreas incluso con sangre

Los perros vomitan a menudo, por lo que es fácil asustarse. Por lo general, el vómito ocasional no es señal de alguna afección, pero, esto no significa que no debas estar atento.

Si los vómitos se producen de manera continua y además van acompañados de diarrea, es necesario que visites con urgencia a tu veterinario para conocer a fonde qué es lo que le pasa tu perro y descartar envenenamiento.

Puedes leer: 5 razas de perros pequeños perfectos para vivir en apartamentos

Depresión y debilidad

Si ves que tu perro se encuentra muy débil e incluso inconsciente, llévalo a un área ventilada y muévelo con cuidado. Coge todo su cuerpo e intenta cargarlo para llevarlo al veterinario.

Temblores, espasmos musculares involuntarios y convulsiones

Entre los síntomas de un envenenamiento están las convulsiones, la salivación excesiva, temblores y espasmos involuntarios. Ten cuidado, porque en ocasiones, acompañado de los temblores está la imposibilidad de respirar.