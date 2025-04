Evita estos errores a la hora de limpiar tu casa, no volverás a perder el tiempo

Cuando hacemos aseo, lo realizamos de forma rutinaria, ya sabemos qué hacer, qué elementos o productos usar y por dónde comenzar, pero ¿Te has puesto a pensar si esa es la manera correcta de realizarlo?

Tener un ambiente limpio no solo mejora la apariencia del lugar, sino que es clave para cuidar nuestra salud y el bienestar de quienes lo habitan; sin embargo, varias veces cometemos errores sin darnos cuenta, haciendo que los resultados de la limpieza no sean tan efectivos como queremos.

Errores a la hora de limpiar la casa

No te apures por dejar todo reluciente, hazlo con calma y siguiendo, no solo las instrucciones de uso de los productos que utilizarás, sino las recomendaciones que desde El diario, El Confidencial, donde escriben de actualidad, hemos traído para ti:

Evita agregar más de lo necesario: Un exceso de jabón genera más espuma y más tiempo limpiando para que esta desaparezca. Desperdicias energía, agua y puedes crear residuos en la lavadora.

No dejes que las cosas sequen solas: El diario El Confidencial, explica que si dejas las mesas de vidrio, las puertas del baño o las ventanas secando al aire libre, quedarán marcas de la limpieza en la superficie.

Usar el plumero: No atrapa el polvo, lo esparce, mejor usa un paño o limpiones húmedos para recoger la suciedad de los muebles y objetos de la casa.

No escurrir la escobilla del baño: Si la usas y de una la vuelves a dejar en su soporte, la humedad y los gérmenes del inodoro quedarán atrapados, se extenderán y multiplicarán. Así que deja que seque primero y luego la dejas en su lugar.

No barras sin haber limpiado el polvo: Debes comenzar por las ventanas, siguiendo con las mesas, mostradores, sillas, sofás y terminando con el suelo. El polvo o suciedad caerá y así podrás barrer con más efectividad.

Rociar el limpiador directamente en la superficie: Si lo haces, generas una acumulación del líquido, provocando grasa en muebles y manchones en las ventanas. Mejor rocía la solución en un paño y lo pasas para limpiar.

No uses el mismo trapo: Intenta tener un paño para cada área dela casa, ya que toda la mugre de lo que hayas limpiado se adhiere al él y se extiende en la superficie que toques después. Por ejemplo, no querrás usar el limpión que usas en el baño para limpiar la cocina.

No dejar que los desinfectantes actúen: Si los aplicas y de inmediato los limpias, no dejarás que eliminen las bacterias. Es mejor que leas la etiqueta de uso para saber cuánto tiempo debes esperar después de aplicarlo, para proceder a limpiarlo.