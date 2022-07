Francesa Miranda: con 8 años es la reina en TikTok y recibe ofertas para actuar

A sus 6 años, Ana Paula Peñaranda Miranda, más conocida como Francesa Miranda, es una de las más vistas y reina de TikTok. Con sus ocurrencias, la niña ha ganado seguidores a raíz de que logra conectar con los usuarios.

Puedes leer: ¿Cameron Díaz fue mula? La historia de cómo se salvó de la cárcel y salió ilesa

Aquí puedes encontrar más contenido como este

La menor ha demostrado tener una gran destreza para la actuación e incluso para la improvisación. Tiene casi que un talento innato y en su mayoría de videos ha explorado mucho más esa facultad que tiene para hacer reír a la gente.

Francesa Miranda en TikTok

Según lo dicho en un reporte de Telemundo en YouTube, la niña que hoy tiene 8 años, un día inesperado le dijo a su madre, María Angélica Díaz, que quería descargar la aplicación para conocerla. Díaz, pensando que se trataba de un juego accedió sin pensar en lo que se convertiría.

“Ella me hablaba de esa plataforma, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Ella me dijo que quería hacer uno y bajamos la plataforma, empezamos a jugar haciendo videos. Y ahí empezó”, señaló María Angélica.

Francesca también le contó al medio, que en un inicio ella se grabó con sus muñecas y barbies como algo curioso y divertido. Sin embargo, después se fue adaptando a los cambios y filtros de la aplicación para publicar sus videos.

De acuerdo al testimonio de María Angélica Díaz, tanto ella como su esposo siempre están detrás de cada video y son muy cuidadosos en cada detalle, bien sea en el vestuario, lenguaje y escenografía que haga parte del video “Simplemente es vestirla y darle en play”, añadió.

Primer video de Francesa con 5 millones de vistas

Según un informe de Televisa, a tan solo 5 años, Francesa logró su primer video viral en TikTok, el cual alcanzó la sorprendente cifra de 5 millones de reproducciones.

Puedes leer: “Nos enseñaste a levantarnos”: Shakira publicó emotivo mensaje en redes sociales

“La gente escribió cosas impresionantes que a mi me llamaron la atención porque en los comentarios decían que cuando estaban tristes o en depresión yo los hacía reír un poco”, dijo la pequeña.

También aseguró, que sus padres se sorprendieron con el don innato de la pequeña, al verla improvisar y hacer todos los videos en la plataforma. Bien sea usando pelucas, realizando lip sync o vistiendo de forma muy graciosa, la pequeña Francesa ha publicado videos que hoy son un éxito.

Ella le dice a sus seguidores ternuritas y se esfuerza por aumentar sus interacciones de forma genuina y agradable. El hermano de Francesa la acompaña también en algunos de los videos, su padre es el encargado de las luces y del vestuario y su madre de los mejores papeles que ella puede interpretar.

Sin duda las redes sociales han ayudado a que la creatividad y los talentos de los niños se incrementen aún más. Esto teniendo en cuenta el cuidado de los menores a través de sus padres y del mismo contenido que todos ellos publican.