De seguro has escuchado que comer fruta en las noches es malísimo, y también debes haberte preguntado cuál es la razón si se supone que es uno de los mejores alimentos que podemos consumir en nuestra dieta diaria. Te explicamos de qué se trata.

Las frutas, en efecto, aportan innumerables beneficios a nuestra salud: combaten el envejecimiento de la piel gracias a sus propiedades antioxidantes; ayudan a regular el transito intestinal y a combatir el estreñimiento debido a la cantidad de fibra que contienen; previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos, sobrepeso y enfermedades neurodegenerativas; aportan vitaminas y minerales; combaten la retención de líquidos y depuran el organismo. Pero entonces, por qué su mala fama como opción para la cena.

Claramente no es lo mismo comer un banano a una pera en las noches, pero tampoco es cierto que si comes frutas en la última hora del día vas a engordar. Así lo considera el endrocrinólogo Miguel Ángel Rubio Herrera: “no está demostrado que la hora de la ingesta de fruta influya. La fruta, en principio, no engorda ya que dependería de las cantidades. Da igual a la hora a la que se consuma”. Debido a su bajo aporte calórico, las frutas pueden ser una buena opción para comer por la noche.

Te puede interesar: Las enfermedades que trae estar sentado todo el día

La fruta, de hecho, tiene capacidad saciante y siempre será mejor opción que un carbohidrato o un alimento graso. Otro asunto es que la acidez de ciertos frutos te produzca reflujo, o que algunas como la sandía o el melón, que tienen gran cantidad de azúcar te activen y en lugar de irte a la cama a descansar, te desvelen. Para evitar estas molestias deberías escoger mejor el tipo de fruta que consumes y no hacerlo justo antes de dormir, sino al menos un par de horas antes. Esta recomendación aplica para todo tipo de alimentos.

Como lo señaló el experto el azúcar de la fruta sí tiene un aporte calórico pero para que sea significativo en tu cuerpo, depende de la cantidad, así que procura escoger una porción adecuada sin desmandarte en su consumo, y recuerda que es mejor consumir la pieza que hacerlo en jugo porque esto hará que requieras de varios frutos para un solo vaso, por ende consumirás más calorías, y si le añades azúcar procesada, podrías ganar peso.

También puedes leer: Así serán las bodas en este 2021