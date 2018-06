Fuerza y ritmo, la combinación perfecta para una vida saludable y vibrante

Valeska Noriega Londoño

Quizá una de las mayores ventajas que tiene el baile como método de entrenamiento, diseñado esencialmente con ritmos latinos, es que no requiere previa preparación física, y cualquier persona, sin importar su edad, puede practicarlo.

Aunque es flexible y amable con el cuerpo, exige fuerza, concentración, coordinación y memoria, y sus múltiples beneficios, a nivel físico y mental, construyen y fortalecen un estilo de vida saludable.

En cada sesión se queman entre 500 y 800 calorías aproximadamente, lo que la convierte en una de las disciplinas que más esfuerzo físico requieren. Su práctica regular activa todos los músculos del cuerpo ganando resistencia y flexibilidad, el buen funcionamiento del corazón, los pulmones y el sistema circulatorio, por lo que mejora el sistema cardiovascular, combatiendo enfermedades como el colesterol y la disminución de la cantidad de ácido láctico.

También es un gran aliado para fortalecer el cerebro, pues trabaja, a través de la coordinación, la memoria y la concentración, todas las áreas del cerebro. De esta manera, se ha demostrado que previene enfermedades como el Alzheimer.

Además, genera percepciones positivas sobre el cuerpo, redefiniendo lo que es bello, y ahora, saludable, pues las sensaciones, los sentimientos y el estado de ánimo, subyacen de forma deshinibida y se perciben a flor de piel.

Asociada a una dieta equilibrada, puede ser la combinación perfecta para liberar tensiones, aumentar la felicidad, la confianza, la autoestima y el auto reconocimiento, tonificar el cuerpo, bajar de peso, generar más energía y prevenir el envejecimiento cerebral.

- En Bogotá, el personal trainer es tendencia -

Carolina Beltrán, es bailarina y coreógrafa, y desde hace siete años ha incursionado en el tema del personal trainer. Se especializó en Miami con la NCSF “National Council on Strength and Fitness” y ha trabajado como Coach en varios centros comerciales de la capital; dicta clases de rumba, pilates, acondicionamiento físico, crossfit, y gimnasia funcional.

Actualmente es profesora de danza, diseña montajes coreográficos para eventos y dicta una serie de rutinas. Les enseña a sus estudiantes a no limitarse a ir a un gimnasio para poder ejercitarse, piensa que cualquier elemento puede ser de gran ayuda para realizar ejercicio físico. El objetivo de sus clases es hacer que sus estudiantes salgan de la rutina, se liberen del estrés de la ciudad y de los pensamientos negativos.

Gracias a su profesión de bailarina, Carolina hace de sus clases un espacio diferente, especial y lleno de sorpresas. Trabaja con diferentes ritmos musicales, y técnicas que hacen de cada momento de la clase algo sorprendente.

El cuerpo y la mente siempre son la constante en sus rutinas. que están cuidadosamente diseñadas para trabajar estas dos áreas al tiempo, es decir, una conexión física y mental en consciente presente que permita que cada movimiento realizado aporte beneficios a las dos áreas.

“Llevar la mente a una condición de compromiso consigo mismo, de hacer que todos los días se responda por lo menos con una hora de ejercicio, de acostumbrarse al dolor muscular inevitable, de llevar el proceso y no estar saltándose un día sí un día no, y no ver obstáculos de lluvia ni de frío, son un ejercicio mental que llevan las estudiantes desde hace siete años”, cuenta Carolina.

Sus clases, además de servir para lograr metas en el cuerpo, también son un espacio de socialización entre esposos, vecinos y gente nueva todos los días. También asisten niños a partir de los 7 años, y los resultados de las clases de rumba regulares, se ven reflejados en su rendimiento académico. Mejora la concentración, la vida social, la motricidad, y la rítmica.

Ella comenta que el tema del ejercicio está incluído en todos los aspectos de la vida, y ésta es la razón por la que el diseño de sus clases brinda beneficios a nivel corporal y mental. Incluir estos beneficios en la cotidianidad incide en cómo se transforma el significado del cuerpo, “cómo te veas y cómo te vean”, explica Carolina, está muy arraigado al tema de ejercitarse, pero también a cómo se presentan las personas en las redes sociales.

Desde su cuenta “Suadance.Bogotá” en Instagram y en Facebook publica contenido relacionado con temas de nutrición saludable y asesoramiento, consejos para fortalecer la rutina, tips de ejercicios y también consejos en temas espirituales, como confortar el alma y rejuvenecer los pensamientos positivos. “Por medio de las redes, trato de recordarles todo el tiempo: muchachas tenemos que comer y beber esto, tenemos que pensar así... Y estoy muy pendiente de las fechas de sus cumpleaños, porque esto no es simplemente un grupo de ejercicio, es un grupo de amigas que funciona como terapia para sacar todo lo que viven en su cotidianidad”.

Para Carolina, el ejercicio es sinónimo de tranquilidad y tolerancia, aporta infinidad de valores y, al mismo tiempo, es una alternativa natural para llevar una vida sana y sentirse bien por dentro y por fuera.