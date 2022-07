A diferencia de los perros, los gatos no son animales muy afectivos pero esto no quiere decir que no te quieran, es solo su manera de ser.

Muchos piensan que los gatos no tienen intensiones comunicativas con las personas que están a su alrededor, pero esto no es así.

Ellos se sienten parte del hogar y por eso hacerse entender es una parte muy importante y para hacerlo maúllan.

Cabe resaltar que esta acción solo la utilizan con los seres humanos pues entre gatos no recurren a los maullidos.

Pero, ¿quieres saber qué significan los maullidos de tu gato?

Aquí te contamos.

Gatos: los tipos de maullidos que debes reconocer de tu mascota

Una de las cosas que hacen los gatos desde pequeños es identificar la manera de hablar de su dueño o dueños para imitarlo.

Cuando logran tener esto claro lo utilizan para llamar la atención y maúlla para transmitir un mensaje a sus amos.

Aunque no existe una diferencia en los maullidos y es difícil saber qué quieren decir, el contexto ayudará a descifrarlo.

Cuando tu gato maúlla está buscando que te preguntes ¿qué quiere de mi? ¿en qué puedo ayudarlo? lo hace para que prestes atención.

Gatos: maullidos positivos

Si bien es cierto que los gatos no son tan expresivos como los perros tienen su manera de mostrarte el cariño.

Aunque tu gato no va a saltar de emoción o recibirte en casa con la misma algarabía que un perro, suele salir de su escondite y maullar para saludarte.

Parece que te estuviera diciendo “hola” pero lo que realmente piensa es “regresaste a mi territorio, tomaré nota”.

Cabe resaltar que los gatos son animales muy territoriales, creen que tu haces parte de su espacio y que la casa es de su propiedad.

Puedes percibir que los gatos cuando son cachorros maúllan más y lo hacen para calibrar su funcionamiento social en la camada.

La forma de maullar será más melosa y dulce que lo que busca es que tú le des mimos, y cuando los reciban será un acto de confianza.

Otro de los maullidos populares en los gatos es el nocturno y menos deseado por los dueños de estos animales.

Cuando lo hacen en horas de la madrugada y escuchas que están en la cocina o en la sala te están queriendo decir que salgas de la cama y lo veas cómo caza.

Gatos: maullidos negativos

Los maullidos en los gatos les sirven para ordenar, pedir ayuda o mostrar que algo les desagrada.

Una de las cosas por las que tu gato te maúlla es porque te está pidiendo que cambies su arena, pues odian que no esté limpia.

También tienen un maullido para expresar dolor o quejarse por algo. Si lo hacen y no encuentras la razón debes tener en cuenta si su apetito ha disminuido y llevarlo al veterinario.

Una de las maneras que tienen los gatos de expresar su furia es maullando y lo hacen cuando encuentran una puerta cerrada o si una visita lo está molestando.

