El revolucionario gel anticonceptivo exclusivo para hombres

Hace más de cincuenta años llegó la famosa píldora anticonceptiva al mercado y aunque significó un motivo de libertad sexual, es la clara muestra de que históricamente siempre ha sido la mujer la que tiene la responsabilidad frente a un posible embarazo, mientras que la anticoncepción en los hombres se limita únicamente al condón.

Las pastillas femeninas tienen una alta popularidad por lo eficaces que son, un rango mucho mayor al del preservativo. Sin embargo, como es un método hormonal, tiene diversos efectos secundarios y negativos, aun así, las mujeres las siguen usando con el fin de disfrutar plenamente de su vida sexual.

Los hombres ahora podrán planificar con este gel

Ahora hay una gran noticia, un nuevo método anticonceptivo para hombres, un gel que se aplica sobre la piel. Caitlin Kinast habló de su pareja, Seth, que por doce meses estuvo tomándolos, “Él estaba feliz y tenía la energía por las nubes, como si hubiera vuelto a la adolescencia. Ojalá los contraceptivos femeninos fueran así”.

La idea fue concebida en un laboratorio de reproducción asistida en la Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos. Una pareja (Caitlin y Seth) asistió porque ella tenía problemas con todos los anticonceptivos que había probado, por ejemplo, el condón le irritaba la piel.

Caitlin y Seth ya tenían un hijo y habían decidido no tener más niños, teniendo en cuenta que la responsabilidad caía en ella, él no sabía cómo ayudarla y no quería algo tan definitivo como la vasectomía.

El hombre revisó una publicación en Reddit en la que un hombre confesaba haberse apuntado a un estudio clínico llamado NES/T. El fármaco en cuestión se aplicaba en la piel y suprimía la producción de esperma.

Los dos acudieron al ensayo en 2019 junto a varias parejas voluntarias y debían comprometerse a tomar el método por un año. El ensayo espera culminar en 2023 y se tiene muchas esperanzas, porque la píldora masculina, aunque tiene éxito en ratones, las pruebas en humanos todavía son inciertas.

¿Cómo se aplica el gel anticonceptivo para hombres?

Según el testimonio de Seth para la revista Cosmopolitan, este gel se aplica como una loción, pero aún así tenía muchas dudas. La doctora Diana Blithe, del Desarrollo de Anticonceptivos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, le comentó que teóricamente sí funciona.

Para que sea eficaz debe aplicarse una dosis en ambos hombros cada mañana, luego de ducharse. Está diseñado para reducir la producción de esperma gracias a la supresión de las hormonas luteinizante y foliculoestimulante del hombre. Para que no se baje la testosterona (algo que afectaría el rendimiento sexual) se incorpora algo de la testosterona en la fórmula para compensar lo perdido.

Ahora queda ver cómo avanza el estudio, para que finalmente sea aprobado por las instituciones pertinentes y se vuelva masivo comercialmente.