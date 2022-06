¿Qué quiere significa el género no binario?

El cantante Sam Smith se declara una persona no binaria. Foto: Cortesía Universal Music

El género no binario es un tema que ha sido altamente conversado en los últimos años a pesar de que no es algo que haya surgido recientemente. Vale tener presente que hace unos días, Emme, una de las mellizas de Jennifer Lopez y Marc Anthony fue presentada por su propia madre con pronombres neutros, dejando claro que se identifica con esta casilla.

Teniendo en cuenta este panorama, hay algunas personas que todavía no entienden qué quiere decir, siendo estrictos con el significado, hace referencia a las personas que no caben en el sistema binario de masculino o femenino, u hombre o mujer.

¿Cuál es la diferencia entre género y sexo?

Primero que todo, es importante dejar claro qué es género, recuerde que una cosa es el género y otra es el sexo, el género tiene que ver con la identidad de la persona, mientras que el sexo es algo biológico, con el que cada uno nace.

Las personas que se identifican como género no binario no son ni hombre ni mujer, más bien serían algo aparte, aunque también hay algunas que se sienten tanto masculinos como femeninos, solo que no se quieren limitar a uno solo de los dos.

Para tener presente, la identidad de género el sentido psicológico que una persona le da a su género, “Muchas personas describen la identidad de género como una sensación inherente y profundamente sentida de ser un niño o un hombre; una niña o una mujer; o un género no binario (por ejemplo, género queer, género no conforme, género neutral o género fluido) que pueden o no corresponder al sexo de una persona asignado al nacer”, explica la Asociación Estadounidense de Psicología.

Es por eso que cuando alguien se identifica como transgénero, su identidad, expresión y rol de género no se alinea con lo que se le ha asociado culturalmente con el sexo con que la persona nació.

La importancia social de reconocer el género no binario

“Necesitamos entender que cuando hablamos de cómo las personas experimentan su género, es el género que ellas dicen que es”, dijo Amit Paley, presidente ejecutivo de The Trevor Project, una organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBT+.

Diversos organismos o asociaciones médicas son claros en la importancia de hacer la diferencia entre género y sexo, insisten en la necesidad de afirmar las identidades de género de las personas trans y no binarias, el motivo se debe a que hay posibles consecuencias negativas en la salud de quien no ve su género como legítimo o desestimado.

Vale recordar que en el mundo de las celebridades hay muchas que se han declarado no binarias, como Sam Smith, Elliot Page, LP, Sara Ramírez, Demi Lovato, Janelle Monáe, Jonathan Van Ness, Emma Corrin, Nico Tortorella y muchos más.