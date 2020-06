“Hay que sacar los celos del bolsillo de atrás y ponerlos sobre la mesa”

María Vesga Lema

Para Sergio Molina, con PhD en Filosofía e investigador y conferencista en temas de amor, los celos nos representan como sociedad. “Dicho de otra manera, viendo cómo se comportan y cómo celan las personas, diríamos en qué tipo de sociedad estamos”.

“Nos han enseñado que, si no te cela, no te quiere, como si los celos fueran la celebración del amor, pero eso es absurdo. A mi me gusta mucho otra máxima, esta sí acertada, y es que mantenemos los celos en el bolsillo de atrás, y lo que hay que hacer es ponerlos sobre la mesa”, afirma Molina.

Para este especialista en asuntos del corazón, en la sociedad actual, es el contacto físico el que prende todas nuestras alarmas. “Cuando vemos que nuestra pareja baila con otra persona, o cuando vemos que una amiga llora en brazos de otra, porque pasa en todos los ámbitos, se activa ese pensamiento de ‘prefirió al otro, o a la otra y no a mí’, pero eso pasa porque equivocadamente es lo que nos han enseñado”.

No resulta fácil ponerlos sobre la mesa, como señala Sergio, pero sí es la manera correcta de abordarlos. Debemos exponer ese malestar de manera asertiva, “que es algo que casi nunca sucede. De inmediato pasamos al reclamo, viene la discusión y en muchos casos la violencia. Los celos son algo que nos descompone y nos hace muchísimo daño. Cuando sentimos celos, se hace necesario expresarlos, ya que por lo general obedece a situaciones que solo están en nuestra imaginación “, señala el experto.

Para Sergio, las relaciones necesitan de una constante revisión y ajuste. No hay nada de malo en hablar de una situación que nos molesta y corregirla, pero, si, por el contrario, esta manifestación de los celos, propia o de parte de tu pareja es recurrente, sí hay un problema y debe atenderse con un especialista.

“Los celos son un estado de ansiedad, que no es bueno. Aunque también hay que darle la mano al celoso. Cuando evidenciamos que se está repitiendo con la misma persona o que tiene el mismo trazo histórico. Es decir, que siempre cela a todas sus parejas, hay que entrar a consultar y evitar por completo, contárselo a los amigos o familiares porque ellos nos van a apoyar y a justificar, y lo que necesitamos es a alguien que nos cuestione, que nos pregunte por qué tenemos esa sensación, cada cuánto se produce, qué la potencia, etc. Cuando hacemos esa revisión interna hallaremos la raíz del problema y, en consecuencia, la solución”.

