Hombres son más propensos a llorar por fútbol que por amor según estudio

Acabamos de vivir la final del mundial de fútbol de Qatar 2022, una de las finales más emocionantes de la historia, este pasado 18 de diciembre, en la que quedó campeón Argentina.

El equipo siempre ha sido uno de los mejores del mundo y ha alcanzado varios récords, incluso ha superado a Francia y a Uruguay con tres títulos.

Las lágrimas de Messi y de los argentinos

Lionel Messi es el hombre del momento por sus goles y por ser el capitán del equipo argentino pero, además, por la cantidad de emociones que suscita y expresa en pleno momento de triunfo. El fútbol toca muchas fibras y lo vimos el domingo, porque más de un hombre lloró en pantalla, en las redes al frente de miles de personas por cuenta de las emociones que suscitó esta final.

Los hombres lloran más por fútbol que por amor dice estudio

Según el estudio “Las creencias sobre las emociones están vinculadas a las creencias sobre el género: el caso del llanto de los hombres en los deportes competitivos”, publicado en la revista Frontiers in Psychology, los hombres se permiten llorar abiertamente cuando ocurren encuentros deportivos y es más fácil que lo hagan cuando están viendo a su equipo favorito o algo que asocien con esfuerzo físico y situaciones comúnmente atribuidas a algo masculino, más que en una situación afectiva, por lo que cualquier competencia deportiva puede ser testigo de las emociones reales de los hombres.

Según Heather J. MacArthur, autor del artículo en cuestión, se analizaron dos estudios que dejaron una conclusión: los hombres son más propensos a llorar en entornos deportivos, porque sienten que allí sí es “socialmente aceptado”.

Las lágrimas de Messi y Scaloni

Lionel Messi dio varias lecciones al mundo, sobre todo, a la hora de mostrarse como un papá y un esposo sin miedo de poner por delante a su familia a la hora de triunfar. Se tomó fotos con su esposa Antonella, pero más aun, le entregó la copa para ella recibir el triunfo como propio y no dejó de estar con sus niños durante el tiempo posterior al partido con los ojos encharcados en lágrimas.

Vimos también al Director Técnico del equipo, Lionel Scaloni, mostrar unas sentidas lágrimas en tanto se supo el veredicto de la final, como pocas veces vemos a los hombres demostrar en publico.

Las lágrimas no tienen que ser sinónimo de depresión

El no expresar las emociones con tranquilidad puede desembocar en otro tipo de problemas para los hombres, como la baja autoestima y en algunos casos, temperamentos difíciles y violentos. Sin embargo, las lágrimas son tan naturales como la propia risa, afirma el National Institute of Mental Health, y por otro lado, alerta que no expresar emociones como tristeza, dolor o rabia a través del llanto y guardarlo puede ayudar a fomentar la depresión, que se manifiesta de muchas formas, pero principalmente: “Los hombres con depresión pueden sentirse muy cansados y perder el interés en el trabajo, la familia o sus aficiones o pasatiempos. También pueden tener más dificultad para dormir que las mujeres que tienen depresión. A veces sus síntomas de salud mental parecen ser problemas físicos”. Esto quiere decir que muchas veces las lágrimas son solo la expresión de una sana vida mental cuando la situación lo amerita, y puede ayudar a transitar ciertos momentos difíciles de la vida como muertes, separaciones, o sorpresas positivas como ascensos, finalizaciones de proyectos, casamientos, etc.

