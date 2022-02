Bajar de peso: Infusión de laurel y canela ayuda a quemar grasa y reducir vientre

¿Habías escuchado sobre los beneficios de esta infusión de laurel con canela?. Es una fórmula natural ideal para complementar tu alimentación y actividad física diaria. Esto se debe a que el laurel contiene cineol y eugenol, componentes que facilitan la digestión, previenen la acidez y ayudan a reducir los gases presentes en el conducto digestivo.

Beneficios de las hojas de Laurel

Además, tiene efectos bactericidas, antisépticos, expectorantes y antiinflamatorios. Esto la convierte en una bebida altamente recomendada para tratar las afecciones del aparato respiratorio. También, favorece la eliminación de líquidos gracias a sus propiedades diuréticas.

Las hojas de laurel tienen altos niveles de vitaminas B6, B9 y C. Siendo este último relacionado con la eliminación de radicales libres del cuerpo, según lo detalla el portal de salud Tua Saúde. Además, estudios de Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition agregan que consumir entre uno y tres gramos de hojas de laurel al día, ayudaría a reducir los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en pacientes con diabetes tipo II.

Beneficios de consumir Canela

La canela por su parte, reduce la hinchazón abdominal, reduce el apetito y acelera la absorción de nutrientes y el metabolismo. Es una especia rica en hierro, magnesio, calcio y fibra que previene la propagación de células cancerosas. También es asociada a la limpieza del tracto digestivo y trabaja como un desintoxicante bueno para la circulación.

Te recomendamos tomarla en ayunas máximo dos veces al día.

¿Cómo preparar la infusión de laurel y canela para bajar de peso?

Ingredientes

- 1 litro de agua

- 2 ramas de canela

- 10 hojas de laurel

Preparación

Hierve los ingredientes durante aproximadamente cinco minutos. Retira del fuego, tapa y deja reposar por un tiempo.

