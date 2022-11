Jugos verdes: beneficios y recetas para prepararlos en casa

Este tipo de batidos verdes llamados ‘quema grasa’ podrían convertirse en esa ayuda (o pequeño extra) para perder esos kilitos que tienes de más y eliminar esa grasa localizada en tu abdomen.

Algunos batidos verdes que pueden tomar en ayunas, los cuales podrían ayudar a quemar grasa y perder peso a largo plazo.

Para qué sirven los jugos verdes

Según la revista española Grazia los jugos verdes se han popularizado por sus propiedades y benéficos para la salud “desde mejorar el sistema inmunológico y el transito intestinal, hasta ayudar a bajar de peso y depurar el organismo. Para lograrlo, es necesario elegir dos verduras y hojas verdes como base, tales como apio, espinaca, perejil, nopal, pepino, lechuga, acelga y kale, entre otros. Asimismo, debes agregar una fruta para endulzar”.

De otro lado, “su bajo índice de calorías y alto contenido de fibra y antioxidantes apoyan la función del metabolismo para bajar de peso con más facilidad. Es necesario destacar que la ingesta de estos zumos no nos hará adelgazar, pero si que puede generar saciedad para disminuir la ansiedad en una dieta hipocalórica. El siguiente estudio afirma que los jugos verdes no tienen efecto alguno sobre el metabolismo energético”, señaló Mejor con Salud.

No obstante, de forma adicional, “podrían tener un efecto alcalino que al llegar al organismo regula el pH de la sangre. Con esto se podría reducir el riesgo de enfermedades comunes y crónicas. No obstante no hay estudios que apoyen esta teoría sobre la regulación del pH, ya que esta es una tarea realizada por lo riñones de manera muy eficaz”.

La web también destaca que “su consumo diario o regular contribuye a mantener la buena salud renal, hepática y de todo el sistema cardiovascular”.

¿Cómo preparar un jugo verde en casa?

Ingredientes

● ½ pepino

● 2 limones

● 1 taza de col rizada (67 g)

● 1 puñado de espinacas

● ½ aguacate

● 4 cubos de hielo

¿Cómo prepararlo?

● Para empezar, introducir todos los ingredientes en la licuadora y batirlos a velocidad rápida para que se integren bien.

● Tras obtener una mezcla homogénea y libre de grumos, servirla, a poder ser, sin colar.

● Tomarlo en ayunas tres veces por semana o cada vez que necesites energizarte.

Jugo verde antioxidante

Combina vitaminas y fibra. Posee alto contenido de vitamina C y es un poderoso antioxidante.

1 taza de agua. Jugo de 1 limón verde.2 tazas de piña. 1 pepino.½ manzana roja.1 taza de espinacas. Jengibre.

Poner las frutas y vegetales enteros en la licuadora, luego agregar el zumo de limón, el jengibre y el agua. Licuar por dos minutos.

Zumo precalentamiento

Concentrado energético ideal para antes del entrenamiento.

2 toronjas peladas cortadas en 8. 2 tazas de piña pelada y cortada. 3 pepinos pelados cortados en 4.1 limón pelado cortado en 4.

Lava bien todos los ingredientes y procéselos en el extractor de jugos.