Kiara y Reina están perdidas, ayúdanos a encontrarlas Foto: Mayerly Mejia

Estas dos perritas se extraviaron en la vereda Los Balconcitos ubicada en el municipio de Pacho, Cundinamarca.

Su dueña Mayerly Mejía se encuentra en su búsqueda, Kiara y Reina, ellas tienen un año, un mes y 10 días de edad.

Estas mascotas fueron rescatadas cuando eran solo unas bebés y se extraviaron cerca a las fechas de Semana Santa.

Ellas dos llegaron al hogar de Mayerly porque en una noche encontraron a una perrita en la calle, justo al frente de su casa.

Esta perrita estaba embarazada y la familia de la joven decidió acobijarla para que pudiera tener a sus bebés en un lugar seguro.

Con el pasar de dos semanas llegaron a su casa a pedir de vuelta a esta canina y la familia tuvo que entregarla.

Así es la historia de Kiara y Reina luego de que la familia que las acogió tuviera que devolver a su madre.

Kiara y Reina están desaparecidas, ayúdanos a encontrarlas

Mayerly Mejía cuenta que ellos se quedaron con los perritos para darles un hogar. Kiara y Reina tuvieron 4 hermanos más, 2 murieron y 2 se fueron con la mamá de la joven.

“Inicialmente nosotros queríamos encontrar hogar para ellos pero la verdad no pudimos porque nos encariñamos con ellos”, dice la dueña de las perritas.

La familia de Mayerly ya tenía otro perro más en casa, es decir, en total eran 5 perros y todos de raza muy grande.

Por eso tomaron la decisión de buscarles un lugar con más espacio y alguien que pudiera cuidarlos mientras ella y su esposo trabajaban.

“Una familiar lejana se ofreció a cuidarlos y se los llevó a Pacho, Cundinamarca, donde se perdieron”, indica Mejía.

También cuenta que decidieron volver por sus mascotas pues ya habían encontrado un lugar en Bogotá para poderlas tener, “pero la señora que las cuidaba sacó peros para devolver a Kiara y a Reina”.

Kiara y Reina se perdieron en Pacho, Cundinamarca

Cuando Mayerly Mejía llegó a la vereda Balconcitos para recoger a Kiara y a Reina se dio cuenta que no estaban.

La respuesta de la persona que las cuidaba es que tuvo que salir porque su hijo estaba hospitalizado y ella no podía responsabilizarse de las perritas.

“Yo intenté buscarlas pero un vecino me dijo que las habían regalado hace rato y desde entonces sigo buscándolas. No sé dónde están, no las encuentro”, afirmó Mayerly.

Cualquier información que se encuentre sobre Kiara y Reina comunicarse con Mayerly Mejía, 31965878656.

Tanto Kiara como Reina fueron esterilizadas en octubre de 2021 y su familia sigue en su búsqueda.

