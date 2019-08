La alegría de reconocerse frente al espejo

Natalia Pedraza Bravo

La primera vez que supe de Chris Coime fue por las fotos de un viejo amigo. Me cautivaron sus ojos negros, su pelo largo envuelto en trenzas y el color chocolate de su piel, tan uniforme que parece cubierto con pintura. Mi embelesamiento también tenía una relación con la duda que me generaba: no reconocía si era un hombre o una mujer. Independientemente de la respuesta, su imagen era imponente y encantadora. Bella.

Cuando lo contacté, noté que su voz coincide con su imagen: es dulce y da paz, es segura y también baila en ese limbo que hace difícil ubicarlo en un género específico. El tumaqueño de 22 años decidió usar su cuerpo para deconstruirse y construirse de nuevo. A pesar de vivir en una sociedad machista y conservadora, utiliza su estética para mostrarle al mundo quién es.

El joven vive con sus papás, en su pueblo natal. A pesar de su corta edad, estudió cocina tradicional, es bailarín desde los 16 años y hace parte del grupo Pacific Dance. También trabaja con su familia en una peluquería y es apasionado por el maquillaje.



P: ¿A qué edad se dio cuenta de que no encajaba dentro del estereotipo de ‘hombre tradicional’?

R: Yo creo que ese es un proceso que todavía estoy viviendo. A mis 22 años, estoy todo el tiempo cuestionando esa idea del ‘hombre macho’, que está tan arraigada en nuestra sociedad, y conforme lo voy haciendo decido qué va conmigo y qué no.

P: ¿Cómo ha sido el proceso de verse al espejo y reconocerse como alguien andrógino?

R: Ha sido un poco complejo, ya que he tenido que escuchar todo tipo de comentarios, y hay que ser muy fuerte para no flaquear ante ellos. La gente es muy dura con todo lo que considera diferente, pero creo que la sociedad termina adaptándose a ese tipo de cosas, al menos tengo esa esperanza.

P: ¿A quién ha acudido durante este proceso?

R: En general, es difícil acudir a alguien, sobre todo en Tumaco. Las personas que me han guiado son de Cali, personas que también practican la androginia y que saben más que yo. Me han dado algunas pautas, no solo para encontrar lo que busco físicamente, sino también para no desfallecer en la búsqueda de lo que quiero.

P: ¿Cómo tomaron estas transformaciones las personas de su entorno?

R: La gente en Tumaco es muy tradicional. Tienen muy establecidos los roles de hombre fuerte, machista, y de mujer delicada. Así que no pertenecer a esos cánones o, como es mi caso, estar en medio de ellos, pone todos los ojos sobre ti. Con mi familia no hablamos de eso muy a fondo, la ignorancia es grande y a veces las creencias y la tradición sobrepasan la posibilidad de aceptar a tus seres queridos tal y como son.

P: ¿Qué sintió cuando logró romper con esa estética masculina y convertirse en lo que es hoy?

R: Satisfacción y ganas de seguir. A pesar de todos los prejuicios, cuando siento que he obtenido lo que busco me da alegría. Incluso, a veces, las personas que están cerca de mí y no terminan de entender lo que hago con mi imagen me halagan por cómo me maquillo y me arreglo. Saber que lo estoy haciendo bien y que la gente lo nota me da felicidad. No quiero parar nunca.

P: ¿Por qué decidió hacer este cambio?

R: Yo no lo llamo cambio, para mí es un experimento, porque realmente todavía estoy descubriendo a dónde quiero llegar, cómo quiero ser y cómo me quiero ver.

P: ¿Con qué obstáculos se ha encontrado?

R: Principalmente, con el miedo al ‘qué dirán’. Me entorpece cuando quiero arriesgarme a hacer algo diferente. Mi seguridad se afecta mucho y empiezo a dudar de mis capacidades. Todo el tiempo me pregunto hasta dónde puedo llegar.

P: ¿Qué ha sido lo más satisfactorio?

R: Sin duda, autorreconocerme. Pararme frente al espejo, amarme como soy y arriesgarme a seguir siéndolo contra viento y marea. Me siento orgulloso de mí.

P: ¿Quiere seguir experimentando con su imagen?

R: Lo que más me interesa es seguir aprendiendo sobre las personas que han decidido vivir sin un género definido y seguir la búsqueda de lo que quiero ser.

P ¿Cómo es ser una persona LGBTI en Tumaco?

R: Es complejo, pero no imposible. Cada vez somos más los que hablamos de nuevas masculinidades, los que investigamos y nos atrevemos a ser diferentes.

P ¿Por qué cree que hoy en día más personas se reconocen andróginas?

R: Porque la androginia nos da libertad. Nos permite existir en medio de dos ideales de género, con los que no nos sentimos identificados. Básicamente, podemos ser lo que queramos: usar ropa de hombre y de mujer, maquillarnos o no, lo que sea.

P ¿Cómo han tomado su postura otras personas LGBTI en su región?

R: Bien, no soy el único. Creo que podría decirse que la androginia se ha convertido en un lugar que muchos queremos habitar.

P ¿Cómo se ve en 10 años?

R: Como un emprendedor, como un líder que se arriesgó a hacer lo que otros no. A pesar de mi entorno, a pesar de lo que dicen, a pesar de todo: como un valiente.