La copa menstrual: ¿cómo usarla por primera vez?

La copa menstrual es una alternativa de autocuidado femenino reutilizable, que disminuye la generación de desechos plásticos en el mundo.

La copa menstrual hoy revoluciona el mercado de autocuidado para las mujeres, prometiendo convertirse en un ícono de la salud menstrual de las nuevas generaciones, debido a su novedosa oferta de bienestar y su innovador componente ecológico.

Para María Paula Vélez, cofundadora de Veracup.co, empresa colombiana especializada en este tema e impulsora de iniciativas educativas alrededor de la copa menstrual, que está cambiando la vida de millones de mujeres nos cuenta a la Revista Cromos el paso a paso para saber cómo usarla.

¿Cómo usar por primera vez la copa menstrual?

-Al momento de utilizar tu copa menstrual debes esterilizarla, esto se puede hacer en una olla con agua a fuego medio o en un vaso con agua en microondas.

-Para esterilizarla en vasito para microondas, llenas el vaso con agua y metes la copa, dejas la tapa medio puesta para que el vapor pueda salir y la dejas 4 minutos.

-En la olla pones agua a hervir a fuego medio, cuando empiece a burbujear introduce la copa por cuatro minutos.

-Al esterilizarla debes esperar que se enfríe, lavarte muy bien las manos y las uñas y dirigirte al baño.

-Ponerla es algo similar a un tampón sin aplicador, puedes elegir la posición en que te sientas más cómoda (sentada, cuclillas o parada,) o también puedes ponerla en la ducha.

-Para introducirla puedes doblarla, hay diferentes tipos de dobleces. Elige el que consideres el más adaptable para tu cuerpo.

-Una recomendación es que puedes utilizar lubricante a base de agua o simplemente dejarla con unas góticas de agua.

-La insertar del todo en la vagina, el palito localizador de la copa menstrual debe quedar al nivel de la entrada de la vagina.

-Debes verificar que la copa se abra del todo para que genere el efecto vacío que ayuda a que la sangre no se filtre, ese es el poderoso efecto de la copa que hace que con cualquier actividad que hagas estés completamente segura.

-Para verificar que la copa menstrual quede dentro, al insertarla debes introducir el dedo índice y palpar su circunferencia. De modo que cuando sientas alguno de sus pliegues, ayudes con tu dedo a abrirse dentro de la vagina.

Puedes girarla o sacarla un poco y volverla a introducir. Luego de verificar esto ya estás lista para vivir 12 horas de tu vida como si no tuvieras el periodo menstrual.

Puedes hacer cualquier actividad y no va a pasar nada. La copa menstrual no se siente, no duele y lo mejor no incomoda porque se adapta a las paredes vaginales.

¿Cómo retiro la copa menstrual?

Cuando pasen las 12 horas después de su uso, entras al baño y prepara tu cuerpo para retirarla.

Puede que durante su uso se suba un poquito en el canal vaginal, pero lo único que tienes que hacer es pujar un poquito para que los músculos la bajen.

Cuando localizas el palito de la copa la debes presionar desde la base, sacarla presionándola, esa será la clave para que no haya efecto “chupo” y no te moleste al sacarla.

Vacías la sangre de la copa en el inodoro, la puedes lavar y esterilizar para ponerla de nuevo.

Al terminar el periodo no olvides esterilizarla como la primera vez y guárdala en la tela que venía recubierta en el empaque.

¿Qué beneficios obtengo por el uso de la copa menstrual?

Cuidado del medio ambiente: La copa menstrual es un producto reutilizable que tiene una vida útil de 10 años y que disminuye la generación de desechos plásticos provenientes del mercado de higiene femenina.

Economía: Según la experta de Veracup.co, debido a que es un producto reutilizable, le permite a las mujeres ahorrar mucho dinero. Por ejemplo, las colombianas gastan en promedio entre 15 y 25 mil pesos mensuales en productos para la menstruación.

Bienestar: Este es un elemento que se adapta a las paredes vaginales y que genera un vacío que no permite que se filtre la sangre. Esto le brinda la posibilidad a las chicas de realizar cualquier actividad durante 12 horas de manera libre, sin miedos ni preocupaciones.

Salud: Algunas copas están construidas con silicona médica y son hipoalergénicas. Por lo tanto, no generan irritaciones ni resequedad en el canal vaginal y la vulva.

Autoconocimiento: Cuando se utiliza la copa menstrual, las mujeres se encuentran con ellas mismas y aprenden a conocer su cuerpo.