La fraisexualidad o el fuerte rechazo al compromiso

Culturalmente se nos ha enseñado que el amor es uno de los pilares fundamentales de la vida y que al alcanzar una relación romántica se llega a la felicidad, así como que el sexo es un complemento del romance, sin embargo, hay quienes viven de manera contraria a este dogma, es ahí cuando aparece el término fraisexual.

También te puede interesar: ¿Las mujeres sí maduran antes que los hombres?

Aquí encuentras más contenidos como este

Para muchos sería usual que lo placentero de las relaciones sexuales llegue cuando hay un fuerte vínculo amoroso, pero la realidad es que hay personas que no se identifican con este pensamiento y sus preferencias sexuales se basan en la fraisexualidad.

Estos individuos tienen una vida sexual en la que únicamente se sienten atraídos sexualmente por personas con las que no tienen ningún tipo de conexión emocional o afectiva.

Andrés Gamboa, psicólogo y magíster en psicología clínica, explicó a Cromos que los fraisexuales “son personas que prefieren, dentro de sus gustos eróticos, no tener un vínculo afectivo con los demás, eso les erotiza, no conocer mucho del otro, que no haya un vínculo afectivo, que el tema del compromiso no sea tan fuerte. Cuando ellos empiezan a vincularse afectivamente con los demás, cuando empiezan a conocer al otro o se empieza a formalizar la relación su lívido sexual disminuye”.

Vale recalcar que la fraisexualidad no es considerada una orientación como tal, ya que cualquiera puede serlo, sea homosexual, heterosexual o bisexual, más bien es una clase de rechazo a un sentimiento profundo sin importar la persona en cuestión.

Este estilo de vida podría ser controversial en una sociedad en la que el matrimonio y la monogamia es la regla, entonces, de acuerdo con el experto, aquí no hay nada que corregir:

“Lo primero que uno debe entender es que esto no es una patología, no es una enfermedad mental, no hay que tenerle miedo a esto. Simplemente es una preferencia sexual, como cualquier preferencia sexual se genera por muchos factores, se genera por pautas de crianza, estilos de personalidad, por los sistemas de creencia que hay frente al amor, frente al compromiso. No debemos generalizar, pero generalmente los fraisexuales son personas que tienen una percepción del compromiso como algo que les va a restar libertad, tienen una percepción del amor en la que las relaciones normales restan el crecimiento del individuo”.

El pensamiento puede que vaya cambiando de una generación a otra y las más jóvenes, cuyos objetivos y metas en la vida sean diferentes, se concentrarían en una filosofía de vida más individual:

“Los fraisexuales generalmente los encuentras en jóvenes y adultos jóvenes, entre lo 15 y casi los 28 años de edad. Generalmente estos jóvenes por su estilo de vida están más entregados al estudio, al trabajo, a proyectos personales, entonces creen que una relación afectiva puede disminuir u obstaculizar ese proceso, por eso toman esa decisión, pero no quiere decir que todos los jóvenes tengan esa preferencia, también hay personas mayores que lo asumen”.

Además: Donación de órganos: 5 mitos que debemos derrumbar

Aquí, como en cualquier tipo de relación, es fundamental una comunicación fluida y al momento de conocer a alguien es importante dejar todo muy claro y evitar un drama innecesario, esto es lo que sugiere Gamboa:

“Ser fraisexual es una preferencia y lo que hay que hacer es establecer unas reglas claras, o sea, si desde el principio las relaciones se construyen con la verdad, se aclaran las cosas, se entiende que no va a haber una connotación romántica, afectiva, sino exclusivamente sexual, aquí hay un acuerdo de voluntades, no habría problema ni por qué cambiar esta orientación sexual”.

La sexualidad siendo tan diversa permite múltiples caminos, una relación honesta dará paso a disfrutarla abiertamente, siempre y cuando no se den falsas esperanzas en los demás y todos saquen el beneficio que buscan.