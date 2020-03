La importancia del buen dormir

Redacción Cromos

Dormir bien, es uno de los hábitos más saludables para tu cuerpo. No solo te mantendrá activo y de mejor ánimo durante el día, sino que el descanso adecuado hará que corazón, peso y mente se mantengan sanos.

Si no logras un buen descanso en la noche, te sentirás cansado durante el día.

Foto: Pixabay

Si tienes en cuenta estos sencillos consejos tus noches serán reconfortantes y tendrás la suficiente energía para tus labores diarias:

Practica ejercicio

Cuando se está casando luego de practicar alguna actividad física, el sueño llega más rápido, es más profundo y hará que despiertes con menos frecuencia durante la noche. Trata de ir al gimnasio o si no te es posible, una simple actividad como caminar, por al menos 20 minutos al día, te proporcionará un mejor descanso.

La cama es sagrada

Actividades como ver televisión, revisar las redes sociales o contestar mails desde tu portátil o celular debes dejar para hacerlas en espacios como la sala o el estudio. Procura que la cama sea el lugar para descansar del ajetreo diario.

Establece una rutina

Si logras irte a la cama siempre a la misma hora tu cuerpo se irá acostumbrando a programarse para el sueño. Así mismo cerrarás los ojos de forma más rápida y despertarás más fresco al siguiente día.

Dile adiós al cigarrillo

La nicotina no solo afecta nuestra salud en general, también lo hace directamente sobre nuestro sueño. Si no lo sabías, el consumo de cigarrillo dificulta que nos quedemos dormidos con facilidad.

Zona de descanso

El lugar donde duermes debe ser absolutamente tranquilo y silencioso por lo que si el televisor está dentro de la habitación lo mejor es que lo saques de allí. Otra recomendación es que en la noche el lugar quede completamente a oscuras. Si entra luz, resuélvelo con cortinas gruesas y en lo posible que sea un espacio libre de muchas cosas.

Menos cafeína

Muchas personas aseguran que el consumo de café no afecta para nada su sueño, pero hay muchas otras a las que sí. No debes dejar de consumirlo, pero si bajar la cantidad de café, té o bebidas que contengan cafeína.

Los somníferos no son tan buenos

Hay quienes recurren a las pastillas para dormir por las dificultades que tienen para conciliar el sueño, pero antes de hacerlo consulta a un especialista que puede ayudarte a averiguar la causa exacta de tu insomnio y si algún somnífero o productor natural puede ayudarte.

Sí a las siestas, pero cortas

Un máximo de 20 minutos en algún momento del día es beneficioso, pero hacerlo por más tiempo genera el efecto contrario y tendrás aún más dificultades para conciliar el sueño en la noche.

¡Ojo con el alcohol!

El consumo de licor deprime el sistema nervioso, lo que ayuda a quedarse dormido pero el efecto dura pocas horas. Por lo que es probable que, aunque logres el sueño rápidamente, te despiertes durante la noche varias veces y con fuertes ronquidos.

Si no consigues dormir, mejor levántate

Si llevas 20 minutos en cama y no logras quedarte dormido, este es un indicativo de que tu cuerpo no está lo suficientemente relajado para conciliar el sueño por lo que será mejor levantarte, leer, o hacer otra actividad no tan exigente, que te conduzca al sueño sin presión.