La mujer y el ejercicio durante los cambios hormonales

Samantha Clayton

Si tu ciclo hormonal está provocando que evites el ejercicio y que solo comas por ejemplo, dulces, te voy a decir por qué el ejercicio puede ayudar a que te sientas mejor. Como mujeres, atravesamos muchos cambios hormonales en nuestra vida, y como una mujer que ha experimentado los altos y bajos de los cambios hormonales, he aprendido que mantenerme positiva y tener un estilo de vida activo y saludable puede ayudarme a lidiar con los subes y bajas del mes.

Los beneficios de estar físicamente activa van más allá del físico. Hacer ejercicio produce endorfinas que te hacen sentir bien. Además, te ayuda a sudar y a mejorar la circulación, lo que le da a la piel un brillo juvenil después de hacer ejercicio. Aunque no puedes detener el proceso de envejecimiento, permite sentirte fuerte y tonificada a medida que envejeces. Con todos estos beneficios, ¿por qué muchas mujeres no se sienten motivadas a hacer ejercicio?

Como directora de educación física para Herbalife, mi dedicación a seguir una rutina de ejercicio regular ha sido mi salvación. Me ha ayudado a mejorar mi estado de ánimo, a reducir la retención de agua y a aumentar mi nivel de energía. Ya sea que estés lidiando con síntomas premenstruales, con el cambio hormonal postparto, si eres premenopáusica o siestás atravesando la menopausia, haz un esfuerzo para comprometerte a estar activa.

La constancia es la clave

A medida que el cuerpo atraviesa cambios, es importante tener un momento del día para enfocarte en ti misma. Intenta estar físicamente activa como mínimo 30 minutos al día, haciendo algo que te guste. El ejercicio todos los días a la misma hora ayuda a crear un sentido de rutina, lo que puede darte un empujón mental y hacerte sentir que has logrado algo. Es fundamental poder controlar algo cuando los cambios físicos son incontrolables.

No subestimes el poder de una caminata

Una caminata es una forma fantástica de ejercicio cardiovascular para todas las edades. Puedes agregar resistencia si subes una colina, o si agregas zancadas a la caminata para fortalecer las piernas. Cuando experimentas sofocos, el ejercicio de alta intensidad puede hacerte sentir peor, por esto una rutina de baja intensidad es lo mejor. Cuando tienes cólicos, te aconsejo que simplemente intentes escuchar al cuerpo y haz lo que se sienta correcto.

Busca el apoyo de una amiga

Considera ejercitarte con una amiga, o consiéntete con una sesión de entrenamiento físico personal o una clase de ejercicio cada mes. Como mujeres, nos sentimos mejor cuando tenemos un sistema de apoyo a nuestro alrededor. La responsabilidad de tener que encontrarte con alguien te ayuda a mantenerte enfocada.

Mantén bocadillos saludables al alcance

Sé que a lo mejor quieras comerte un pote de helado, unas papas fritas o peor, visitar un restaurante de comidas rápidas para mejorar tu estado de ánimo. Sin embargo, existe la gran posibilidad que te sientas peor y que aumentes mucho peso en el proceso. Comer de más durante el ciclo es algo que muchas mujeres hacen, y muchas veces no es muy difícil de evitar. La experta en educación física que vive en mí dice que te recomiende evitar todas las calorías poco saludables y que consumas solamente bocadillos ricos en nutrientes, pero la mujer real dentro en mí dice que intentes encontrar un equilibrio. En lo personal, yo trato de saciar el hambre con frutas, verduras y proteína. También me aseguro de permanecer hidratada. Solamente entonces, si realmente quiero algo dulce o salado, me doy el gusto. En ese momento existe la posibilidad de que solo quiera una cantidad pequeña y no necesite comer de más.

Yo he atravesado de todo, desde ciclos difíciles hasta ciclos impredecibles, problemas de infertilidad, embarazo, hormonas posteriores al embarazo y este año una cirugía que ha causado que mis hormonas no estén sincronizadas. Pero mi enfoque constante y estable hacia la nutrición y el ejercicio me ha permitido mantener intactas la composición corporal y mi cordura. Espero que encuentres una forma de navegar alrededor de los cambios de la vida de una manera activa y saludable.

Sin importar los retos a los que te estés enfrentando en la vida, una rutina física, permanecer enfocado y tus amigas pueden ayudarte a sobrellevar todo, así que permanece activa y alegre, al tiempo que ayudas a que otras mujeres también se mantengan físicamente activas y felices.