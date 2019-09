La pansexualidad, cuando la atracción no depende de los genitales

Por: L.M.

Es la orientación sexual de aquellas personas que se sienten atraídas por las personas o su forma de ser, no por un género en particular.

El término ha tomado cierta popularidad, luego de que famosos como la cantante estadounidense Miley Cyrus y la actriz Bella Thorne, entre otros, declararan ser pansexuales.

De acuerdo con Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) –una organización estadounidense sin ánimo de lucro–, esta orientación sexual “significa sentirse atraído por todas las identidades de género, o sentirse atraído por personas, sin importar el género”. Es decir, gustar de personalidades, independientemente de todo lo demás.

Ver: Famosos que se han declarado pansexuales

¿No es lo mismo que la bisexualidad?

El sexólogo argentino Ezequiel López le explica a la revista Cromos que la pansexualidad es una orientación sexual que de alguna manera amplía el concepto de bisexualidad, que consiste en sentir atracción sexual y afectiva hacia hombres y mujeres: “En la medida en la que se han conceptualizado nuevos géneros –como los transgénero (que no se identifican con el género que le fue asignado al nacer), los intersexuales (con características sexuales masculinas y femeninas) y demás–, podemos decir que la persona pansexual es la que siente atracción por todos los géneros, no solo el masculino y el femenino. Se siente atraída por la persona o su personalidad, y no por un género en particular”.

Gabriele Carvajal Romo, una persona trans no binaria (no se identifica como hombre o mujer), que presenta La Disidencia (un espacio de opinión en El Espectador, en el que se habla de sexo, amor y derechos de la comunidad LGBTI), considera que “la diferencia con la bisexualidad radica en el prefijo. ‘Bi’ son solo dos, mientras que ‘Pan’ indica todos. Pero la definición de bisexualidad, según El Manifiesto Bisexual de 1990, es la atracción por todos los géneros, y la pansexualidad es una atracción independientemente del género”.

Es decir, un pansexual podría tener relaciones afectivas o eróticas con mujeres, hombres o con otros géneros, sin tener en cuenta sus genitales. Se ha explicado, incluso desde la psicología, que el género es una construcción social sobre los hechos biológicos que se manifiestan en las sociedades y las culturas.

Ver: 'Soy pansexual': Miley Cyrus

Carvajal, que antes se identificaba como bisexual, ahora lo hace como pansexual, después de haberse reconocido como trans no binario.

“Desde entonces empecé a usar el término pansexual, pero lo uso como un escudo. No entiendo por qué la gente intenta encasillar la atracción todo el tiempo. Yo uso el término para evitar más preguntas. Especialmente, porque estas categorías parten de la identidad de género. Se asume que hay que ser hombre (cisgénero o trans) para ser gay, y mujer (cis o trans) para ser lesbiana”.

Al no ser ni hombre, ni mujer, Gabriele no se impone ninguna etiqueta. “La bisexualidad suele ser entendida como que uno gusta solo de hombres y mujeres. Eso implicaría que no me gustaría una persona con una identidad como la mía, por ejemplo. Son etiquetas y hay espacio para ambas, cada persona puede escoger aquella con la que sienta mayor comodidad, sin negar las luchas qué la bisexualidad ha dado”.

¿Existe un número ilimitado de orientaciones sexuales?

Aunque para hablar de diversidad sexual, generalmente, recurrimos a la sigla LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales), en ocasiones esta abreviatura se queda corta para incluir el resto de orientaciones sexuales existentes, como la pansexualidad.

En ese orden de ideas, ¿puede existir un número ilimitado de orientaciones sexuales? Al respecto, Ezequiel López dice: “No sabría decir si existe un número ilimitado… Pero años atrás hablábamos únicamente de heterosexuales, homosexuales y bisexuales, hoy tenemos además la categoría pansexual y otras como la asexual, que sería la persona que no tiene deseo, lo que se concluye como una no orientación del deseo o una no orientación sexual. Sin embargo, a medida que vamos construyendo diferentes categorías, en la sexología se amplía el espectro de orientaciones sexuales”.

Ver: Transitar toda una vida

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.