La raza de perro que tiene Karol G es considerada una de las más escasas Foto: Instagram

La colombiana Karol G es reconocida por ser una bella mujer y tener un gran talento. Uno de sus amores es su mascota.

Puedes leer: Shakira recibe una propuesta inesperada en la puerta de casa

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Aunque la cantante tenga una apretada agenda también tiene tiempo para compartir en familia y darle cariño a su perro.

Karol G ha demostrado ser una artista con muchos sentimientos y de gran corazón, por eso su fiel amigo la ha acompañado por varios años.

La raza de perro que tiene la cantante está catalogada como una de las más escasas y que incluso podría extinguirse.

¿Quieres saber cuál es?

Aquí te contamos.

La raza de perro que tiene Karol G es considerada una de las más escasas

Otto, como se llama la mascota y amigo fiel de Karol G es un perro de raza Bobtail o antiguo Pastor Inglés.

Aunque la cantante tenga muchos shows y a veces no pueda estar en su natal Medellín siempre está al tanto de su perro.

Este Pastor Inglés llegó a la vida de la artista como regalo de su ex novio Daniel Oviedo, conocido artísticamente como Ovy On The Drums.

Desde hace aproximadamente 5 años, Otto ha acompañado a Karol G en varias etapas de su vida e incluso conoció a su también ex pareja Anuel AA.

Uno de los datos curiosos que hacen que se catalogue a esta raza de perro como escasa es que en el 2020 solo nacieron 227 cachorros, según un informe de Kennel Club.

Te sugerimos: Razas de perros: estas son las 3 más desobedientes

Las características del Pastor Inglés, la raza de perro que tiene Karol G

La esperanza de vida de esta raza de perro puede estar entre los 10 y 12 años.

El peso del Pastor Inglés depende de su sexo, si es hembra puede pesar entre 27 y 36 kg y si es macho alcanzaría los 32 a 45 kg.

Es un cruce entre el Mastín Inglés y el Ovcharkam que poco a poco se fue extendiendo por toda Europa.

Los expertos aseguran que la personalidad de estos perros enamora a todos, son confiables y demuestran su cariño.

Se caracteriza por su gran tamaño y su largo y abundante pelaje que le cubre todo el cuerpo.

Son de gran compañía para todos y hacen especial conexión con los niños.

Otto, el Pastor Inglés de Karol G, es un perro ya muy conocido en redes sociales y tiene su propio perfil de Instagram.

Allí tiene más de 242.000 seguidores y en algunas de las fotografías se le ve jugando con el padre de la cantante y usando diferentes accesorios.

La pregunta que muchos se hacen es qué pasó con el canino puesto que hace ya un tiempo no hay publicaciones en esta cuenta.

Leer también: Johnny Depp comenzará gira musical con la banda Hollywood Vampires