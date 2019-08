Labios con tendencias selváticos, lo nuevo en maquillaje

Redacción Cromos

El arte selvático que está tomando fuerza en todo el mundo, es altamente llamativo por su variedad de colores, sin embargo a las mujeres, les encanta verlos, apreciarlos, inspirarse con ellos, pero a veces no es usado tan frecuentemente por ser un tema arriesgado y que puede generar algunas críticas.

Por eso, algunas marcas de labiales ofrecen en el mercado líneas que permiten inspirar a cada mujer para que puedan crear y expresar a diario su lado salvaje, sereno, romántico o aventurero con tonalidades de la flora y la fauna, y con una experiencia sensorial que les otorgará la hidratación y frescura en los labios, propia de la selva. Otro plus es que cuiden los labios, sean hipoalergénicos y estén libres de fragancia. La tendencia que se impone para el 2019 en labiales, es que además de brindar una imagen moderna y juvenil, los productos ayuden a mantener los labios saludables.

El maquillaje está tomando un giro muy importante en color y acabados, según Vicky Álvarez Maquilladora Internacional y Beauty Blogger: “la variedad de tonos que ofrecen algunas colecciones permiten crear infinidad de looks que reflejen la personalidad y actitud de todas las mujeres, ya sea para una fiesta, para una tarde de amigas o solamente para consentirse y empoderarte para conquistar el mundo. Estos labiales con colores vibrantes en acabados matte y cremoso también hacen el proceso de maquillaje más sencillo para quienes no se sienten tan confiadas de usar un labial, ya que con las diferentes gamas de colores pueden cambiar un look de día a noche sin necesidad de ser una experta en maquillaje.”

Tips para el cuidado y el maquillaje de los labios

La especialista en maquillaje y coordinadora de entrenamiento de Almay Revlon, María Paula Duque, nos comparte tips a la hora de cuidar la salud de los labios y usar el maquillaje o labial adecuado en esta temporada:

Tip 1: Fijarse muy bien en la marca que se está utilizando y asegurarse que el labial no tenga efectos nocivos para la salud, ya que hay productos que dan un efecto tipo profesional, pero contienen un alto número de químicos que pueden ser absorbidos por la piel.

Tip 2: El maquillaje de los labios debe ser variado a nivel de color. No nos acostumbremos a utilizar una misma paleta de colores ya que al pasar de un efecto natural a una fotografía, el color de los labios permite un juego perfecto con los outfit.

Tip 3: Para realzar la forma de los labios, coloca un punto de luz con un iluminador o corrector claro en el arco de cupido, luego define muy bien el labio con el color que vas a utilizar.

Tip 4: Si por alguna ocasión puedes estar retocado el labial, maquíllalos primero aplicando corrector y luego labial, así obtendrás un efecto de larga duración.

Tip 5: Para esos días en los que el clima esté muy frío o se presenten cambios bruscos de temperatura, busca labiales cremosos que contengan tratamientos como Karite y Vitaminas C y E. Estos componentes permiten tener los labios protegidos y evitarán que se resequen.