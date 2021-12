Las 5 mejores películas de navidad para ver en diciembre

¿Cuál es tu película favorita en diciembre? Foto: Pixabay

1. El regalo prometido

Dicen que las mejores películas se deben a sus villanos. La protagonizada por Arnold Schwarzenegger (Howard Langston) no es la excepción; las aventuras de un padre olvidadizo inspiran y hasta dan ganas de tener a un escurridizo Turbo Man debajo del árbol, independientemente de nuestra edad. ¿Quién es el villano? Myron Larabee es un cartero que también busca incesantemente una réplica original de Turbo Man. El conflicto entre los dos garantiza un buen rato y un final edificante que enamorará al más árido de los corazones. ¿Cuándo se estrenó en Colombia? El 6 de diciembre de 1996. Los amantes de Jingle All the Way pueden comprar una réplica del famoso muñeco.

2. Gremlins

Es posible tener una historia que mezcle terror, fantasía, navidad y ciencia ficción. El que quiera películas de culto, debe echar una mirada a la década del ochenta y ahí aparece este relato que tiene como protagonistas a un inventor que le regala un Mogwai a su hijo Billy. ¿Qué pasa con el obsequio? De eso se trata el filme dirigido por Joe Dante.

3. Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York

De todo se ha dicho del filme que universalizó la navidad en Estados Unidos, concretamente en la colosal Nueva York. Tan poderoso es que posiblemente más de uno quedó con ganas de conocer la ciudad gracias a Kevin McCallister y su alocada familia. Home Alone 2: Lost in New York (1992) es más que una película: es la recreación de una época estelar a nivel de producciones, guiones y representan el milagro de poder ver historias de navidad en un país cuya televisión era muy precaria.

4. Batman Vuelve (1992)

La santísima trinidad actoral de esta producción son Danny DeVito (el Pingüino), Michael Keaton (Batman) y Michelle Pfeiffer (Catwoman). Al fondo se encuentra su director Tim Burton. Aunque no aparezca Santa Claus ni el conflicto tenga que ver con unos padres olvidadizos, Batman Returns tiene la estética de la época navideña en una ciudad implacable con sus habitantes. Hilando fino, en su contenido sí hay temas que son inherentes al final del año: la familia (o la ausencia de ella), la soledad, el factor sorpresa y el valor de la vida en el mes número doce.

5. Los Simpson

No, no es una película. A modo de bonus queremos recordar el debut de la familia amarilla: fue un 17 de diciembre de 1989 con un capitulo navideño. Homero se ve en apuros para cumplir las expectativas de sus hijos y esposa en diciembre. Hace de todo para obtener el dinero que necesita para los regalos, incluso apuesta lo poco que tiene en una carrera de perros. El final ya es historia: en este primer episodio los televidentes descubren el origen de Ayudante de Santa, una de las mascotas emblemáticas de la casa que debería ser patrimonio de la humanidad.