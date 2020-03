Las aplicaciones para hacer ejercicio en casa

Redacción Cromos

Para estas semanas en las que no puedes salir de casa, no queda de otra que ejercitarse dentro de ella. El gimnasio está ahora en las pantallas, pues están disponibles muchas iniciativas para mantener la forma física durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento domiciliario. Pero hay tener cuidado no todo vale, no todo es recomendable y en casa también te puedes lesionar. Pero es aquí donde nos surgen muchas dudas: ¿Dónde conseguir entrenamientos fiables? ¿Es mejor usar una aplicacción o poner tutoriales de YouTube?

Lo mejor será tener un entrenmiento personalizado, de esta manera estas aplicaciones son tus alidas:

- Seven:

Con una una rutina de siete minutos al día, que incluye planes personalizados de entrenamiento para mantenerse en forma y tonificar los músculos. Los ejercicios de Seven están diseñados para ofrecer el máximo beneficio en corto tiempo, según destacan algunos usuarios en la descripción de la plataforma. Está disponible para iOS y Android.

- Neou:

En esta aplicación encontrarás clases de entrenadores de elíte y reconocidos centros de fitness de distintas partes del mundo. Puedes apuntarte a clases de yoga, baile, estiramiento y boxeo entre otras opciones. Está disponible para iOS y Android.

-Entrenador personal: workouts!

Esta ofrece rutinas con instrucciones paso a paso por audio, foto y video. Hay rutinas de pesas, yoga y otros ejercicios. Es posible hacer seguimiento de los progresos obtenidos. Está disponible para iOS y Android.

-Nike Training Club

Cuenta con más de 185 entrenamientos para ejercitar la movilidad, fuerza y resistencia. También hay entrenamientos de yoga. Hay planes personalizados, de diferente intensidad y con consejos. Está disponible para iOS y Android.

-Freeletics Training Coach:

Es una de las aplicaciones más populares del momento, aunque es de previo pago. Esta ofrece planes de entrenamiento supervisados por un coach personal. Basta introducir nuestros datos y definir un objetivo como perder esos kilos de más, ganar musculatura o mantenerse en forma, para comenzar. También incluye consejos nutricionales y audios para aparender a gestionar el estrés y la ansiedad. Está disponible para iOS y Android.

-Keep:

Tiee más de 400 ejercicios pensados para tonificar el cuerpo, de los cuales expertos han diseñado muchos. También encontrará programas de entrenamiento personal, guías de vídeo y filtros por niveles de condición física. La gran diferencia es que su contenido es completamente gratuito, ya que la app recibe donaciones de los usuarios. Está disponible para Android.