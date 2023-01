Cirugías estéticas en adolescentes: hablan los especialistas de pros y contras

Claudia* nació en Cali hace 28 años. Cuando cumplió 15, sus papás le dieron a elegir si quería de regalo una gran fiesta con familiares y amigos, en la que hubiera una buena comida, baile y trago, o la cirugía de mamoplastia que soñaba. No necesitó mucho tiempo para pensar y, luego de la celebración, vinieron las citas médicas, los exámenes de laboratorio y el quirófano.

Quedó feliz con el resultado. En ese entonces la moda era tener senos grandes y caderas anchas. Casi nueve años después Claudia comenzó a dudar de su apariencia física. Le apasionaba correr y se sentía incómoda con sus pechos voluptuosos. Además, empezó a verse con sobrepeso, así no lo estuviera, y deseó ser la de antes, la niña de 15 años a la que le hicieron bullying por ser plana.

Buscó a un cirujano, le quitaron los implanates y las cicatrices apenas fueron visibles. Su salud nunca estuvo en peligro. El cuerpo no le cobró la intervención del pasado. Su caso aporta al debate sobre si un adolescente tiene la capacidad necesaria para decidir lo que quiere hacer sobre su cuerpo, cuando muchas veces ni siquiera se ha terminado de desarrollar.

Lo que dicen los expertos

“Realmente la edad no implica un peligro en las cirugías estéticas. Hay casos en los que estas son soluciones a problemas. Por ejemplo, el niño de cinco o siete años al que le hacen bullying en el colegio por orejón o la niña de 15 años que tiene unos senos gigantes y padece dolores de espalda. Son cirugías que se pueden hacer a esas edades y van a traer soluciones a sus vidas”, explica el cirujano plástico Santiago Merchán.

Rolf Smit, cirujano plástico, estético y reconstructivo de la Universidad Javeriana, cree que la presión social y los estereotipos son los que llevan a que adolescentes tomen decisiones apresuradas. “Madres que piensan que sus hijos son muy gordos o que sus hijas no tienen el cuerpo que ellas quisieran terminan influyendo en la toma de decisión”, dice.

La mamoplastia de aumento, la rinoplastia y la liposucción son las más comunes

Según su experiencia, operando en una ciudad como Barranquilla, “para algunos tipos de cirugías estéticas debería haber un mínimo de edad para que la persona no termine arrepintiéndose de los procedimientos cuando tiene mayor capacidad de decidir lo que quiere”. Smit y Merchán coinciden en que las operaciones estéticas más comunes en adolescentes en Colombia son mamoplastia de aumento, rinoplastia y liposucción (esta última siendo menos usual que las primeras). Sobre los riesgos de revertir una cirugía, también apuntan en que “no hay grandes riesgos. En la medicina en general 2+2 no es 4, no se puede generalizar nada”. Merchán aclara que “en otros procedimientos, como la bichectomía, tampoco hay riesgos, incluso cuando se desee revertir un procedimiento”.

¿Cuáles son las consecuencias de arrepentirse?

Sobre las consecuencias de arrepentirse de una cirugía como la mamoplastia, Smit comenta que las principales consecuencias al retirar los implantes son “las cicatrices que quedan al acomodar el tejido, la alteración en el nivel de la lactancia materna y la pérdida de sensibilidad”. Por esta razón, insiste en que las que deben decidir por una cirugía son las pacientes, no sus padres”.

En el país no hay una regulación sobre las cirugías estéticas en menores de edad, pues el proyecto de ley que había sido aprobado en 2016 para prohibirlas terminó tumbado. Lo único que existe es un reglamento interno entre gremios de cirujanos, en el que se exige que un menor de edad debe tener la aprobación de un acudiente para cualquier tipo de intervención. “El punto a evaluar más allá de los peligros es que, en caso de arrepentimiento, quedan secuelas, las cuales se pueden evitar si se toma una buena decisión desde la juventud o se espera un poco la madurez”, concluye Smit. Por su parte, Merchán cierra con una frase contundente: “Las cirugías no son malas ni buenas. Son necesarias para algunos, independientemente de su edad”.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

