Las claves de una experta para conseguir trabajo

Pasa una y otra vez: personas preparadas, comprometidas, con ganas de avanzar y lograr transformaciones no encuentran trabajo. O intentan crecer y dar el paso hacia oportunidades más ambiciosas, pero los empleadores no las reciben. Esto ocurre porque aprendimos de economía, periodismo, contaduría o diseño, pero nadie nos enseñó a hacer una hoja de vida. No sabemos vendernos. No entendemos qué busca un empleador a la hora de arrancar un proceso de contratación. No tenemos ni idea de movernos en ese mundo de la búsqueda de oportunidades laborales que empieza a parecer una ciencia.

Cristina Navia, en cambio, sí lo sabe. Durante casi una década trabajó como head hunter (en español se podría decir que fue ‘cazatalentos’) y no solo entendió cómo se dan los procesos de contratación, qué buscan las empresas, en qué se fijan las áreas de recursos humanos o qué es imprescindible en una hoja de vida, sino que se dio cuenta de las equivocaciones en las que caen las personas en esa ansiosa experiencia de ubicarse laboralmente.

Por esta razón, decidió independizarse y pasarse al otro lado de la moneda: ya no es la que corcha a los aspirantes, sino la que los guía para que entiendan sus fortalezas y aprendan a nadar durante el proceso. Cristina creó un negocio de asesorías con el que acompaña a las personas desde el momento en que se sientan a hacer una hoja de vida, hasta que presentan la última entrevista.

Cromos habló con ella para entender con más detalle de qué manera guía a sus clientes y, de paso, para que compartiera con nosotros los puntos claves a la hora de buscar trabajo, de tal manera que el camino, al final, sea exitoso.

¿En qué consiste el trabajo con las personas que la buscan?

Es un proceso de asesoría y acompañamiento personalizado. Arrancamos desde la estructuración de una hoja de vida exitosa, creamos una primera impresión persuasiva, hacemos una preparación para las diferentes entrevistas de trabajo y, así mismo, potenciamos las competencias que se requieren para el rol. Incluso les enseño a manejar herramientas de búsqueda de trabajo y les ayudo a mover su hoja de vida entre diferentes reclutadores, para así empoderarlos hasta que alcancen la meta.

¿Por qué decide embarcarse en un proyecto como este?

Por la necesidad del mercado. La gente no se prepara para conseguir un trabajo. Casi nunca te enseñan a hacer una hoja de vida buena y llamativa. Muy pocas personas tienen evaluadas sus competencias. También ocurre que las personas escogen un trabajo sin conocer la cultura empresarial o sin entender bien el alcance del cargo, así que muy pronto se frustran o se aburren. Así que el propósito es orientar a las personas para que sepan en dónde y cómo aplicar según su perfil, y, por supuesto, llegar a que se ubiquen laboralmente. Yo he trabajo como head hunter en diferentes empresas y en distintos países y las falencias en la consecución de trabajo son prácticamente las mismas en todas partes.

¿Con qué se ha encontrado en el camino?

El proceso hasta ahora ha sido muy efectivo, porque recorremos con el candidato toda su historia laboral para que su hoja de vida y su entrevista tengan mucha solidez. Lo que suelo encontrar es que la gente le tiene miedo al cambio, tiene altos niveles de estrés y se siente insegura. Eso es lo que juntos tenemos que combatir y superar.

¿Qué es lo más desafiante del proceso para usted?

Lograr que los candidatos crean en ellos mismos, en sus capacidades, y confíen en lo que pueden aportar a una empresa. Hay que devolverles la seguridad, sobre todo a aquellos que llevan muchos meses sin encontrar trabajo o que necesitan un cambio laboral.

¿Cuáles son las equivocaciones más frecuentes cuando alguien aplica a un trabajo?

La principal es que no cumple con el perfil. Es importante leer bien cuáles son los requerimientos para el cargo: años de experiencia, últimos cargos ocupados, carreras afines, etc. Después de pasar el primer filtro, que es una buena hoja de vida, viene la preparación para el proceso de selección.

¿En qué se fijan los empleadores al estudiar una hoja de vida?

En el perfil profesional, en las responsabilidades que han asumido en otros cargos (así como en los logros), en la estabilidad laboral, en los años de experiencia, en los conocimientos y en los estudios del candidato.

¿Con qué error garrafal se ha encontrado en una hoja de vida?

El peor es la mala ortografía y la mala redacción. O que este desorganizada o no coincidan una fechas con otras. Eso dice todo del candidato.

¿Qué importancia tiene la foto?

Ya no se usa la foto. Deben contactarte por tu experiencia, no cómo te ves.

¿Cuáles son los puntos más claves para tener en cuenta al llegar a una entrevista de trabajo?

Conocer muy bien la empresa a la que estás aplicando, demostrar que la has estudiado, ser concreto en las respuestas, no decir mentiras, dejar una buena impresión, hacer buenas preguntas sobre el proceso de selección.

¿Qué tan importante es, realmente, aparecer en corbata y sastre?

Es importante cómo elijas tu vestuario, pero eso depende de la cultura. Eso también lo vemos en la asesoría, les explico como es la cultura a la cual están aplicando y, dependiendo de eso, seleccionamos la vestimenta.

¿Qué buscan los empleadores cuando hacen la pregunta clásica de: “¿Cómo se ve en 5 años?”?

Analizar su proyección, sus metas laborales, su ambición y su estabilidad.

En términos comunicativos, ¿a qué deberíamos apuntar y qué deberíamos evitar en una entrevista?

Hay que buscar una comunicación asertiva, clara y precisa, ser concreto en las respuestas, no dar tantos detalles cuando no dan un valor agregado. Hay que cuidar la manera en que se dicen las cosas, para que suenen atractivas, las palabras y el lenguaje tienen mucho valor. Además, es importante lograr empatía con el entrevistador, no darle demasiado poder, recordar que él y el entrevistado se necesitan mutuamente. Por último, hay que hacer todo lo posible por no decir mentiras, no mostrarse nervioso y no estar inseguro.

¿Para que sirven las pruebas psicotécnicas? ¿Es posible prepararse para tener un buen resultado en esas pruebas?

Las pruebas psicotécnicas sirven para evaluar ciertas competencias, destrezas o conocimientos del candidato. Si las exigen, hay que prepararlas también.

