Las malas noticias de Disney sobre Pantera Negra 2: Esto dijo la compañía

La nueva película de Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda por siempre, llegó a salas de cine y ya está disponible desde el pasado 10 de noviembre de 2022.

Puedes leer: La historia de Ángela Álvarez, la abuela que ganó un Latin Grammy a sus 95 años

Aquí encuentras más contenidos como este

Para todos los fanáticos que la están esperando con ansitas, ya podrán ver la película y disfrutar de la segunda parte de una película que destaca aún más a la comunidad negra en el cine.

Disney sobre Pantera Negra 2: ¿Qué dijo?

La historia de Black Panther: Wakanda Forever de Disney y Marvel Studios se robó el corazón de todos los fanáticos y sin duda, el fallecimiento del actor y protagonista Chadwick Boseman le dio un giro inesperado a la historia.

Sin embargo, el homenaje y todo lo que se quería resaltar en la película sobre la importancia de su rol quedó perfectamente plasmado de una forma en la que el público ha logrado conectarse no solo con esa despedida sino con el desarrollo de una nueva historia.

A pesar de los buenos números en taquilla y todo el recibimiento positivo en los fanáticos, Disney Plus no dio muy buenas noticias recientemente.

De acuerdo con el medio Deadline, la secuela de Marvel Studios “no empezará a emitirse en la plataforma streaming hasta algún momento de 2023”.

Si bien, algunos habían pronosticado que la cinta podría empezar a emitirse durante la temporada navideña teniendo en cuenta el momento en el que se estrenó en el cine, eso por el momento no ocurrirá.

“Un mínimo de 45 días. No hay planes para que la película dirigida y escrita por Ryan Coogler aterrice en Disney Plus a finales de año como Strange World. Mientras que la plataforma ha recibido la noticia de que el estreno animado de Acción de Gracias de Disney, Strange World, llegará a al catálogo a tiempo para las fiestas de fin de año, hay una ventana teatral robusta por delante para Black Panther 2. Definitivamente, serán más de 45 días. No existen planes para un lanzamiento navideño”, destalló le medio citado.

Teniendo en cuenta ello, las familias en todo el mundo tendrán que esperar un poco más para conocer cuándo llega la secuela de Pantera Negra 2 a la plataforma para disfrutarla en casa.

Cabe destacar que Pantera Negra, Wakanda por siempre, está dirigida por Ryan Coogler y producida por Kevin Feige y Nate Moore. Ha logrado un récord de debut de apertura de taquilla de noviembre con $ 181 millones de dólares.