Lina Cáceres: “Todos somos víctimas del algoritmo en las redes sociales”

La comunicadora social y periodista colombiana Lina Cáceres ha tenido que abrirse paso en el mundo digital y aunque no ha sido tarea fácil porque tuvo que tocar miles de puertas y escuchar cientos de “No”, ahora se siente en el paraíso recogiendo todo lo que un día sembró. Esta es su historia.

En 2012 como productora de televisión la invitaron a manejar el contenido de un canal de YouTube y ahí cambió su vida. “Vi un mundo de jovencitos con audiencias y comunidades a nivel global y al entender ese fenómeno, dije esto vino para quedarse y nos va a cambiar las reglas del juego, y si no me reinvento esto va a desaparecer”.

Abrió un departamento de management dirigido a creadores de contenido, donde más que ser ‘mánagers’ de ese talento, entendió con su equipo que debía crear un desarrollo de talento, una comercialización y un desarrollo de nuevos negocios para los nuevos talentos.

Durante estos 8 años, Lina ha desarrollado un algoritmo infalible para identificar nuevos talentos en las redes sociales. “Aunque todos somos víctimas del algoritmo en redes sociales y aunque le tememos a los algoritmo, yo no le huyo porque tengo el mío”, comentó Cáceres.

El de Lina Cáceres se llama UNICOS

U de uniquement: tienen una voz, además tienen claro para qué hacer las cosas que va más allá del formato divertido, comunican algo más profundo y eso está claro que permita forjar su marca personal.

N de Negocios: entran y entienden que esto es un negocio, al entender eso, estos talentos tuvieron que corregir lenguaje, desarrollar planes más estratégicos y creo que el que no tiene un plan no durarán mucho en esto.

I de Innovación: la manera de ser innovador es a través del contenido, entonces llegando con contenidos innovadores, conociendo todo el tema tecnológico, estas herramientas que nos permiten hacer un contenido visualmente más rico.

C de Comunidad: porque en redes sociales si tú no tienes comunidad, no tienes nada, entonces tú puedes tener millones de seguidores, pero si esos seguidores no se convierten en comunidad, no tienes nada

O de Omnicanal: hoy no solo vivo en una red social, tengo que estar en varias redes sociales con buen contenido, pero tengo que llegar a medios tradicionales.

Social Impact: porque si eres un creador de contenido, que no tienes claro ese granito de arena que vas a aportar en el cambio del mundo, entonces no estás comunicando nada.

“Es importante de un creador de contenido entienda la responsabilidad social que tiene, vivimos en un mundo donde la virilidad se volvió ambiciosa, pero esa virilidad muchas veces es muy aplaudida y son generadores un gran boom, pero duran solo un soplo y después nadie se acuerda de ellos”.

Lina Cáceres es autora del bestseller ‘Cómo triunfar en el mundo digital’ y desde Cap Cana en los Premios Heat 2022 nos comentó más sobre este mundo digital que está en furor en este año y sus claves para ser un buen estratega en las nuevas plataformas

