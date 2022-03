Lo que no debes hacer para que el esmalte de uñas te dure más

Así no las tengas pintadas, es recomendable pasar un algodón con quitaesmalte antes de pintarlas. Esto hará que se elimine cualquier residuo y la grasa natural de la uña.

Tus uñas maquilladas o con esmalte pueden ser el complemento perfecto de cualquier outfit, pero muchas veces cometemos algunos errores que hacen que dure mucho menos de lo habitual o que se caiga en alguna de las uñas , sin darnos tiempo para arreglarla; por eso te traemos algunos consejos con los que ayudarás a que el esmalte dure mucho más tiempo.

Evita mojar tus uñas antes del esmalte

Todas lo hacemos, en especial si acudimos al salón de belleza. Si no puedes evitarlo, procura que pasen algunos minutos antes de proceder a pintarlas, pues la superficie porosa de la uña, tiende a expandirse cuando la mojas. Es decir que cuando las has pasado por agua e inmediatamente la pintas, lo haces sobre una uña un poquito más grande, por lo que al contraerse, podría agrietarse el esmalte. La hidratación está perfecta pero para otro momento.

No olvides pulir las uñas

Este sencillo paso es primordial ya que de no hacerlo, la grasa natural de tus uñas hará que el esmalte se despegue más fácilmente. Después de pulirlas, pasa un algodón con quitaesmalte, incluso si no las tenías pintadas previamente, para eliminar cualquier residuo. Verás como el diseño te dura mucho más.

¡Ojo con pintar la cutícula!

Aunque parece obvio a veces no prestamos la suficiente atención y pintamos la cutícula, lo que hará que el esmalte se desprenda desde este punto y pueda llevarse parte del que hay sobre la uña, y por ende que tu diseño dure mucho menos.

