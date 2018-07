Lo que no sabías sobre el alimento para tu mascota

Redacción Cromos

Como comprador puedes leer sobre los metales pesados y su posible presencia en los alimentos para tu mascota, para que estés tranquilo, mientras el come, presta atención a esta información acerca de esas sustancias y cómo los fabricantes de alimentos para mascotas trabajan en pro de mantenerlas naturales en los niveles aceptados.



Hay un tema importante para afrontar, porque es un hecho innegable: los metales que aparecen naturalmente están a nuestro alrededor y la su presencia no indica necesariamente daños.



Los fabricantes de alimentos para mascotas usan una variedad de productos agrícolas y derivados de animales para desarrollar una receta completa y equilibrada para su mascota, incluidos los ingredientes producidos durante la elaboración de alimentos para humanos. Ciertos metales naturales, como el arsénico, el cadmio, el plomo y el mercurio (conocidos como metales pesados), se pueden encontrar en formas orgánicas a niveles extremadamente bajos por billón (ppb) en los alimentos que consumimos. Para dar contexto, una parte por billón (ppb) es equivalente a una pulgada en 16,000 millas.



De hecho, eliminar estos metales completamente de nuestro suministro de alimentos no es posible, porque estos metales se encuentran en el aire, agua y suelo y luego son absorbidos por las plantas a medida que crecen.



“Es importante entender que la sola presencia de un metal pesado no indica daño a la mascota. Sí un metal es tóxico o no está determinado por múltiples factores además de su nombre o símbolo elemental. Lo importante es siempre evaluar las cantidades seguras de metales pesados en los alimentos para mascotas que se basan en décadas de investigación”, aseguró Carlos Cifuentes, veterinario de Pet Food Institute.



Además otro hecho debe ser tenido en cuenta: la comida para mascotas está estrictamente regulada pensando únicamente en su bienestar.



Los fabricantes de alimentos para mascotas deben seguir las regulaciones que respaldan la producción de comida segura. Además estos siguen los pasos de seguridad en el proceso de producción.



“Es muy relevante que en caso de observar alguna reacción extraña, tras haber consumido alimentos, como: vómitos, pérdida de apetito, caída del pelo u otras, inmediatamente consulte con el veterinario para determinar si se trata de algún consumo de materiales tóxicos o alguna otra dolencia”, aconseja Cifuentes.