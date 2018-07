Los beneficios de la siesta

Felipe Rueda-Sáenz - Especialista en medicina familiar y preventina

El premio Nobel Michael W. Young ha hecho grandes descubrimientos sobre la importancia del sueño. Hace poco, en un ciclo de conferencias, explicaba la importancia de dormir bien y suficientes horas. Él insiste en que es mejor prevenir que controlar: no hace falta recurrir a medicamentos para dormir, si tenemos cuidado con nuestras costumbres cotidianas. Explica, para dar un ejemplo muy claro, que fumar se relaciona directamente con el cáncer de pulmón, así que es mucho más fácil no fumar y de esta manera evitar la enfermedad.

Los trastornos del sueño –cada vez más comunes en todas las edades– se han convertido en una de las causas más frecuentes en la consulta diaria, ya que no dormir o no dormir lo suficiente trae múltiples consecuencias negativas en la calidad de vida de los pacientes. Así las cosas, debemos tener en cuenta que hay formas muy costosas de tratar el problema, pero hay otras que lo son menos. Y no estamos hablando solo de dinero, sino de disciplina, de cambios de hábitos alimentarios y de un montón de factores que afectan lo que se llama el ciclo sueño-vigilia, que es el reloj interno que determina cómo dormimos y el estado en el que nos encontramos cuando estamos despiertos.

Cuando una persona duerme mal o no lo suficiente, se alteran su concentración, su memoria y su humor, entre muchas otras cosas. Por otro lado, estos trastornos no suelen llegar solos: enfermedades como la diabetes, la depresión o el síndrome metabólico están relacionadas de forma directa con los problemas del sueño.

Los expertos insisten en que el secreto para controlar estos trastornos está en conocer y manejar el ciclo sueño-vigilia. Hasta el momento, nadie ha podido establecer cómo funciona en realidad este mecanismo, ya que intervienen muchos factores. Múltiples grupos de científicos en el mundo dedican sus vidas a tratar de definir con precisión en qué consiste este reloj biológico y por qué es tan sensible en tantas personas.

Teniendo en cuenta estos factores, el ganador del Nobel insiste en que los medicamentos no son la solución a este problema. El investigador ha encontrado un interesante camino para entender el ciclo circadiano (sueño-vigilia), después de estudiar un insecto que tiene un ciclo similar al de los humanos.

Lo primero que identificó fue que esta mosca duerme de noche y se despierta a primera hora de la mañana, pero siempre duerme al mediodía. Por esta razón, estableció que el ciclo circadiano no solo responde a la luz, sino también a la temperatura y a otros factores que está precisando en sus estudios. Por el momento, lo que ha podido concluir es que la famosa siesta podría ser el secreto para poder regular el reloj biológico y así poder pasar mejor noches.