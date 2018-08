Los hábitos matutinos de la gente exitosa

Redacción Cromos

Casi todos tenemos una rutina que replicamos todas la mañanas. Para algunos, un poco de ejercicio es clave. Otros necesitan una dosis de café. También hay quienes no empiezan su día sin antes revisar el periódico. O los que madrugan para dedicar unos minutos a la meditación.

La manera en que empezamos la mañana repercute en lo que ocurrirá a lo largo del día. Cuando nos quedamos dormidos, por ejemplo, y finalmente abrimos los ojos tarde y angustiados, esa preocupación se queda con nosotros y el afán nos coge de su mano hasta que llega la noche.

Con esto en mente, reunimos los hábitos de algunos de los hombres más exitosos del mundo para aprender de ellos e incluir sus aprendizajes a nuestra cotidianidad.

Barack Obama

El expresidente de los Estados Unidos no es de hacer pereza. Se levanta dos horas antes de que empiece el día formalmente y va al gimnasio a hacer pesas y cardio por 45 minutos. Después de darle energía a su cuerpo, se encuentra con su esposa Michelle para desayunar. No toma café, sino té verde, y se mantiene hidratado con jugo de naranja y mucha agua. Luego, se actualiza con The New York Times y ESPN.

Foto: AFP

Bill Gates

Al millonario fundador de Microsoft le gusta ejercitar la mente y el cuerpo. Todas las mañanas, Gates pasa una hora sobre la trotadora haciendo cardio. Durante ese tiempo, no se queda distraído echando globos, sino que ve cursos sobre diversos temas: desarrollo personal, geología, meteorología, oceanografía, historia… Después, dedica un tiempo de lectura a The Economist. Según su esposa, no suele desayunar.

Foto: Bloomberg

Mark Zuckerberg

Se despierta a las 8:00 de la mañana y lo primero que hace es revisar Facebook y WhatsApp. Después de actualizarse, sale a trotar (lo hace tres veces a la semana, no todos los días). Regresa de hacer ejercicio a desayunar y no es muy selectivo a la hora de escoger qué comer: coge lo que encuentra o algo que le antoja. Dice que no le gusta gastar tiempo en decisiones pequeñas, por eso, aparte de no enredarse con el desayuno, tiene un uniforme que usa todos los días: jeans, tenis y camiseta gris.

Foto: Bloomberg

Jeff Bezos

El gigante detrás de Amazon es malo para madrugar. Para él lo más importante es una buena noche de sueño, de al menos 8 horas, para sentirse bien el resto del día. Por esta razón, y porque para el es clave tener un desayuno tranquilo con su esposa y sus hijos, evita agendar reuniones temprano en las mañanas. Al evitar los compromisos matutinos, puede acostarse sin poner alarma, así que se despierta cuando su cuerpo le dice que ya es suficiente.

Foto: Bloomberg

Steve Jobs

El genio detrás de Apple contaba que había algo que hacía todas las mañanas de su vida: ir frente a un espejo, encontrarse allí y decir “¿Si este fuera el último día de mi vida, estaría feliz con lo que voy a hacer hoy?”. Si respondía “No” con demasiada frecuencia sabía que era hora de un cambio.

Foto: Bloomberg