¿Los remedios para la gripe realmente funcionan?

Mayo Clinic - Redacción Cromos

La gripe no suele durar más de 5 días y no generalmente no necesita atención médica. Los remedios para el resfriado son casi tan comunes como el mismo, pero ¿realmente son eficaces? La verdad, no existe una cura para el resfriado, pero hay algunos remedios que podrían ayudar a aliviar los dolores de cabeza, la congestión nasal, la tos y el dolor de garganta y así evitar que te sientas tan mal.

A continuación, te presentamos algunos remedios para el resfriado común y lo que se sabe sobre ellos.

Remedios para el resfriado que dan resultado

Si te resfrías, el virus probablemente durará una semana, incluso dos. Eso no significa que durante ese tiempo debas sentir el malestar que esta afección produce. Además de descansar lo suficiente, estos consejos podrían ayudarte a sentirte mejor:

- Permanecer hidratado es importante, es por esto por lo que el agua, los jugos naturales, el caldo claro o el agua tibia con limón y miel ayudan a aflojar la congestión y previenen la deshidratación. Evita el alcohol, el café y las gaseosas con cafeína, estas pueden empeorar la deshidratación.

- Para aliviar el dolor de garganta es beneficioso hacer una gárgara con agua salada, 1/4 a 1/2 cucharadita de sal disuelta en un vaso de agua de 8 onzas, es decir aproximadamente 240 mililitros, puede aliviar temporalmente el dolor o la picazón de la garganta.

- Es poco probable que los niños menores de 6 años puedan hacer gárgaras adecuadamente, por lo que también puedes probar con trocitos de hielo, aerosoles para el dolor de garganta, pastillas o caramelos duros. Y recuerda no darles ni pastillas ni caramelos duros a los niños menores de 6 años porque pueden atragantarse.

- Para combatir el taponamiento y la congestión, ayudarán en gran medida los aerosoles y las gotas nasales de solución salina de venta libre. En los bebés, los expertos recomiendan aplicar varias gotas de solución salina en una fosa nasal, luego succionar suavemente esa fosa nasal con una pera de goma. Para hacerlo, aprieta la pera de goma, coloca suavemente la punta de esta en la fosa nasal y suelta la pera poco a poco.

- Para aliviar el dolor en el caso de los niños menores de 6 meses, administra únicamente acetaminofén (paracetamol). Para los niños mayores de 6 meses, puedes usar paracetamol o ibuprofeno. Consulta al médico de tu hijo cuál es la dosis correcta para la edad y el peso de tu hijo. Los adultos pueden tomar acetaminofén, ibuprofeno o incluso una aspirina.

- Incorporar líquidos calientes, como sopa de pollo, té o jugo de manzana caliente, es un remedio contra el resfrío que se utiliza en muchas culturas y podría tener un efecto relajante y aliviar la congestión al aumentar el flujo de mucosidad.

- Agregar humedad al aire con un vaporizador o un humidificador de vapor frío pueden agregar humedad a tu hogar, lo que podría ayudar a aflojar la congestión.

- Prueba medicamentos antigripales y para la tos de venta libre. En el caso de los adultos y los niños mayores de 5 años, los descongestionantes, antihistamínicos y analgésicos de venta libre podrían aliviar los síntomas. Sin embargo, no evitarán un resfrío ni reducirán su duración, y la mayoría tiene algunos efectos secundarios. Los expertos coinciden en que no deben administrarse a niños pequeños. El uso excesivo o inapropiado de estos medicamentos puede provocar daños graves.

- Toma medicamentos solo según lo indicado. Algunos medicamentos contra el resfrío contienen múltiples ingredientes, como un descongestionante más un analgésico, por eso, lee las etiquetas de los medicamentos contra el resfrío que tomas para asegurarte de no consumir una cantidad excesiva de ningún medicamento.

Remedios para el resfriado que no dan resultado

La lista de remedios ineficaces contra el resfrío es extensa. Entre algunos de los más comunes que no funcionan se incluyen los siguientes:

- Antibióticos: estos medicamentos atacan las bacterias, pero no funcionan contra los virus del resfrío. Evita pedirle a tu médico antibióticos para tratar un resfrío o consumir antibióticos viejos que tengas a mano. No mejorarás más rápido, y el uso inadecuado de antibióticos contribuye a tener problemas graves de crecimiento de bacterias resistentes a los antibióticos.

- Medicamentos de venta libre contra el resfrío y la tos en niños pequeños: Los medicamentos de venta libre contra el refrío y la tos para estas afecciones pueden causar efectos secundarios graves e incluso poner en riesgo la vida de los niños. Habla con el médico de tu hijo antes de darle medicamentos.

Remedios para el resfriado con evidencia contradictoria

A pesar de los estudios en curso, la comunidad científica aún no apoya algunos remedios populares contra el resfrío, como la vitamina C y la equinácea.

- Vitamina C: parece que en su mayor parte tomar vitamina C no ayudará a que una persona promedio prevenga un resfrío. Sin embargo, es posible que tomar vitamina C antes de la aparición de los síntomas del resfrío disminuya la duración de los síntomas. La vitamina C puede proporcionar beneficios para las personas con un riesgo alto de resfríos debido a la exposición frecuente, por ejemplo, los niños que asisten al jardín durante la temporada de lluvias.

- Equinácea. Los resultados de estudios sobre si la equinácea previene o acorta el resfrío son mixtos. Algunos estudios no muestran beneficios. Otros muestran una reducción leve en la gravedad y la duración de los síntomas de resfrío cuando se toma durante las primeras etapas, parece que la equinácea es más eficaz si la tomas cuando notas los síntomas del resfrío y continúas tomándola de siete a 10 días.

- Zinc. Se ha estado hablando sobre la administración de zinc para los resfríos desde que un estudio en 1984 mostró que los suplementos de zinc prevenían que la gente se enfermara. Desde entonces, las investigaciones han arrojado resultados mixtos sobre el zinc y esta afección.

Algunos estudios muestran que las pastillas o el jarabe de zinc reducen la duración de un resfrío por un día, en especial cuando se toman dentro de las primeras 24 horas. Otros estudios afirman que tienes efectos perjudiciales.

Aunque sean leves, los resfriados pueden hacer que te sientas mal. Si bien es tentador tomar cualquier remedio, lo mejor que puedes hacer es cuidarte. Descansa, bebe líquidos, abrígate y mantén la humedad del aire que te rodea seguramente en pocos días te sentirás mejor.