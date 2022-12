Mapa de los sueños 2023: Consejos para plasmar los propósitos para el año nuevo

Todo en el universo se mueve y reacciona ante un estímulo energético: acción y reacción. Así son las leyes universales que ayudan a encaminar nuestros propósitos según los signos.

La energía de realizar un mapa de sueños es importante ya que centraliza todas las aspiraciones de una persona y aporta para que estas se cumplan.

¿Qué es un mapa de los sueños?

El mapa de los sueños es una herramienta muy creativa que ayuda para plasmar justamente esas metas, anhelos y sueños que se realizarán en tiempo futuro.

Para hacerlo es muy fácil, se toma un pedazo de cartulina y una foto que represente cada una de esas cosas que anhelas bien sea viajes, algún ascenso o más lugares para conocer.

El mapa de los sueños ayuda para saber en qué proyectos hay que trabajar para conseguirlos sin esperar que mágicamente pasen. Foto: Pexels

En un mapa de sueños, se pueden poner cosas intangibles y tangibles, claramente eso va desde carros, casas, o algún objeto que desees mucho como experiencias nuevas que quieras vivir.

Lo más importante con ello no es hacer el mapa y creer que todo eso llegue a la vida personal de alguien por arte de magia, sino esta funciona como una herramienta que permita recordar cada día las cosas que deseamos conseguir y lo que se debe hacer para conseguirlo.

Para prepararnos debemos tener nuestra energía lista para que este día tenga mayor efecto, esa fuerza creadora en la que vamos a activar algo nuevo en nuestra vida, algo que siempre hemos querido hacer y que aun esta en el pendiente de nuestros sueños.

Para la apertura de este portal debemos tener escrito ese sueño que tenemos, puede ser una palabra, una frase o símbolo o dibujo que lo represente, lo importante es que nosotras lo podamos entender. Lo podemos decorar todo lo que queramos, cada una de las cosas que le pongamos debe llevar esa impronta energética tuya y tendrás toda la semana para prepararlo.

¿Cómo crear un mapa de sueños?

De acuerdo con la web Mariajosesoto, existen ciertos puntos a tener en cuenta para realizar un mapa de sueños, más ahora que se acerca Fin de Año.

1. Crea tu lista de sueños por cumplir.

Es importante que tengas claro qué es lo que más deseas realizar el próximo año y de esta forma tener en claro el proceso para que puedas cumplir la mayoría o todos los temas que vayan a estar en esta lista.

2. Haz una selección de esos sueños.

En este camino ya puedes descubrir el gran poder de estar focalizado. Si de repente queremos cumplir todos esos sueños nos abrumaremos y no seremos capaces de cumplir ninguno.

“Querer hacer muchas cosas a la vez ha sido (y todavía sigue siendo) uno de mis mayores errores. Es algo con lo que yo sigo luchando porque ha sido un mal hábito que he adquirido y con el que me está costando romper. No hagas lo mismo”.

3. Elige ese sueño que quieres ver cumplido de aquí a final de año.

Uno de los mayores descubrimientos que se ha hecho “es el poder de mantenernos enfocados en lo que queremos. De hecho, “estar enfocado en un solo objetivo” a menudo es lo que separa a la gente que logra lo que quiere de aquella que no lo hace”, destacó la web.