Mundial

Maquillaje tricolor para apoyar a Colombia

María Angélica Camacho

Colombia juega otro Mundial y a muchos nos emociona. Andamos con la camiseta puesta, dispuestos a todo para animar a la Selección. Por eso, de la mano de Tatiana Olano, maquilladora profesional de Nailen, te traemos tres tendencias para que apoyes a Colombia con estilo y sin necesidad de descuidarse. Estas propuestas están pensadas para mujeres arriesgadas y para las que son más conservadoras. Decida cuál es la ideal para usted.

Para empezar, debes tener claro que no necesitas comprar pinturas o vinilos, especialmente si no están destinados para usar en la cara, ya que podrían irritar tu piel. Te sugerimos, en cambio, buscar sombras para ojos de los colores de la bandera y, a la hora de desmaquillarte, lo podrás hacer sin ninguna complicación. Ya que los colores que vamos a usar son muy pigmentados, asegúrate de que sean para piel sensible, para evitar manchas.

Si quisieras complementar estas tres propuestas, puedes aplicarte un poco de rubor en tonos terracota, durazno y palo de rosa. Olvídate del rosado y del fucsia.

Un look natural

Ya que el atuendo oficial para ver los partidos será la camiseta de la Selección, que es bastante llamativa, no debemos sumarle mucho maquillaje. Para evitar que la piel se vea cuarteada, trata de usar productos en polvo. Recuerda que el objetivo es tener una piel luminosa y fresca. Para los ojos, que tendrán que destacarse, utiliza una gama de colores cálida pero que no le añada demasiado color, como el café. Los labios pueden ir en cualquier tonalidad de rojo.

Con la bandera

Después de tener lista la piel, si decides ponerse base, puedes hacer la bandera. Elige un corrector en barra o cremoso, un tono más claro, y haz dos líneas para la base de la bandera. Cubre la primera con sombra amarilla y la segunda con azul. Aplícalas con suaves toques para sellar la base. Para finalizar, la franja roja la puedes hacer con un labial, busca un rojo intenso.

Una opción para las osadas

Esta propuesta va para las personas más arriesgadas e innovadoras. Para darle un toque más chic, puedes ponerte extensiones de pestañas, ya que vamos a esconder la ceja. Cubre la zona que vas a pintar con el corrector en barra. Empieza con el amarillo sobre la ceja, hasta la sien, y el azul, por el párpado, hasta el mismo lugar. Recuerda que no puedes pasar la brocha bruscamente o se perderá el color, hazlo con golpes suaves. El rojo, de nuevo, lo puedes hacer con un labial desde el lagrimal. Los labios van en nude para que no se roben el protagonismo.