Mascarillas para las caras grasosas: conoce sus beneficios, efectividad y cuidados

El cuidado de nuestra piel, especialmente del rostro, es fundamental para evitar la aparición de manchas, signos de envejecimiento y enfermedades. Es por esto que contar con la orientación de un experto es clave, pues cada rostro es diferente.

Sin embargo, muchas veces acudimos a lo que encontramos en internet, sin saber realmente los beneficios o desventajas que puede traer para nuestro rostro. Para conocer más, consultamos a una especialista. En entrevista con la Revista Cromos, la médica dermatóloga, Diana Barrera, nos explica la efectividad de estos tratamientos, los factores que debemos tener en cuenta y algunas recomendaciones para cuidar nuestra piel.

¿Las mascarillas para la cara son realmente buenas?

Diana Barrera (DB): “Son buenas en la medida que escojamos mascarillas faciales de uso cosmético. Estas pueden llegar a aportarnos beneficios para la piel principalmente por sus propiedades hidratantes. De acuerdo con los bioactivos que contengan pueden dar beneficios antioxidantes, antienvejecimiento y ayudarnos a regular la producción de sebo, entre otros”.

En internet hay muchas para el acné, ¿son efectivas?

DB: “El uso de productos o activos naturales sin control pueden ocasionar cambios considerables en el pH de la piel. El uso de mezclas no apropiadas con productos como el limón, el bicarbonato, el carbón activado, el aceite de coco, entre otros, no es recomendable si no se ha evaluado primero el tipo de piel y las condiciones en las que se encuentran.

En el caso de acné, el uso de este tipo de tratamientos puede favorecer su exacerbación o empeoramiento. El acné debe ser tratado desde varios aspectos y todo empieza por nuestra alimentación. No solo se trata de qué uso en mi piel, sino cómo me alimento y qué información le doy a mi piel”.

¿Este tipo de tratamiento casero debería realizarse según el tipo de piel?

DB: “Si, justamente porque cada piel tiene una necesidad diferente. Mi recomendación es siempre tener una guía por el especialista en dermatología. Muchas veces es mejor una buena orientación inicial e invertir en productos con evidencia y beneficio y no correr el riesgo de perjudicarnos”.

¿Qué tipo de mascarillas deberían realizarse las personas con piel seca/grasa/mixta?

DB: “Idealmente, quienes tienen piel seca o mixta deberán usar mascarillas a base de ácido hialurónico, antioxidantes como la vitamina C. En el caso de piel grasa o con tendencia al acné componentes como ácido salicílico y/o alfa hidroxiácidos pueden ser de ayuda. Siempre con orientación para mejores resultados”.

¿Cuáles son sus recomendaciones como experta en el cuidado de la piel?

DB: “- Establecer una rutina de cuidado en tu piel es la mejor estrategia, más efectiva y con mayor impacto que usar aisladamente productos no recomendados.

- Empieza por realizar doble limpieza, seguida de hidratación, escogiendo el vehículo apropiado para tu piel.

- Adiciona productos con activos antioxidantes y no puede faltar el uso diario de protector solar”.

Recuerda que antes de iniciar un tratamiento facial deberías consultar con un especialista para validar que en efecto los componentes e ingredientes son beneficiosos para tu piel. Así evitarás alergias o que se ocasione un daño en tu rostro.