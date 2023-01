MasterChef Celebrity 2023: ¿Los famosos de esta versión tendrán otros jurados?

Este 25 de enero se confirmó la lista de los famosos que harán parte de la nueva versión del reality de cocina más visto por los colombianos y el cual siempre mueve muchas pasiones.

Si bien muchos dicen que los famosos están acostumbrados a comer platos con muy buena sazón y creativo, esta vez todas sus habilidades estarán a prueba con cada una de las pruebas que tendrán que superar.

MasterChef Celebrity 2023: La lista de famosos que estarán

Con el paso del tiempo, el programa ha ido tomando fuerza y sin duda, es uno de los realitys que más ponen a prueba la paciencia, el trabajo en equipo, el conocimiento individual y el sazón de cada uno de sus participantes.

Para esta ocasión, el canal RCN se encargó de publicar la lista de famosos que estarán en esta nueva versión y que ya están haciendo parte de las grabaciones.

Buena parte del elenco de la novela ‘Yo soy Betty, la fea’, influencers y hasta un sacerdote se darán cita día a día en la cocina para conocer sus habilidades en la cocina.

Julio César Herrera , actor de ‘Yo soy Betty, la fea’.

Luces Velásquez , actriz de ‘Betty, la fea’.

Martha Isabel Bolaños , ‘la Pupuchurra’ de ‘Betty, la fea’.

Juliana Galvis , actriz de ‘Pa’ quererte’.

Daniela Tapia , actriz de ‘Leandro Díaz’.

Juan Pablo Barragán , actor de ‘La ley del corazón’.

Karoll Márquez , actor de ‘Enfermeras’.

Biassini Segura , actor.

Marcela Benjumea , actriz de ‘La nieta elegida’.

Álvaro Bayona , actor de ‘La nieta elegida’.

Francisca Estévez , protagonista de ‘La nieta elegida’.

Carolina Acevedo , actriz de ‘La ley del corazón’.

Zulma Rey , actriz de ‘A mano limpia’.

Jairo Ordóñez , actor de ‘Arelys Henao’.

‘Nela’ González , actriz de ‘Pa’ quererte’.

Mario Ruiz , ‘influencer’.

‘El Negrito W’ , ‘influencer’.

Catalina Guzmán , ‘la Cata con botas’.

Adrián Parada , humorista.

Crisanto Vargas , imitador.

Laura Barjum , exreina y actriz.

Natalia Sanint , locutora.

Diego Sáenz , locutor.

Padre Walter, de RCN.

Si bien la presentación continúa a cargo de la bella Claudia Bahamón, algunos internautas se preguntaron si los jurados seguirán siendo los mismos, pues en el video de promoción que publicó el canal ellos no sonaron ni tronaron.

“Generalmente muestran a los jurados, no serán los mismos?”; “Me encantan los que estarán pero y Rausch y los otros no van a estar?”; “Extraños que los jurados salgan en las promociones, será que los quieren cambiar”; “Pinta bien este año, solo me falta conocer si los jurados son los mismos”, fueron algunos comentarios en Twitter que despertaron la curiosidad de varios seguidores del programa.

Sin embargo, el chef conocido por su exigencia pero también por su buena enseñanza en temporadas pasadas, Jorge Rausch publicó recientemente un video en el que se mostró con sus otros dos compañeros y colegas Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier entrenando fuertemente en el gym.

Aunque no dijeron nada en referencia al reality, el chef le puso un nombre muy particular a la grabación, relacionado con el programa. “Masterchefing”, escribió usando los numerales del programa, lo que daría señales que ellos también se están alistando para lo que se viene en el programa.