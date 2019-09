"Me han amenazado por liderar el bicipaseo, tildándome de guerrillera": Carolina Arenas

Carlos Torres / Revista Cromos

Usted es líder de varios colectivos pro bicicleta en Cali. ¿De dónde vienen sus ganas para hacer activismo?

En Cali nunca habíamos tenido un día sin carro, para nosotros debería llamarse Día de la bicicleta. Ante la falta de voluntad política para abrir el espacio a los ciclistas, empezó un movimiento por redes sociales. Un día fuimos a una rodada en conjunto, al principio la invitación era a que la gente se montara a la bicicleta. Luego nos dimos cuenta de que podíamos promover cambios para estimular el uso de la cicla.

¿Por qué es necesario empoderar a la ciudadanía para que se anime a movilizarse en bicicleta?

Cali es una ciudad muy pedaleable y apenas hace tres meses estrenamos la ciclovía nocturna. Queremos que la bicicleta esté presente en la educación, en vez de enseñarle a los niños a contar con manzanas, también les enseñemos a contar con bicicletas. Empezamos a trabajar con varios colegios en la ciudad. Tenemos proyectos educativos, siembras, hacemos campañas para exigir garantías de vida.

¿Cuántas mujeres están involucradas en el movimiento?

Durante un tiempo fui la única mujer en medio de hombres, por eso decidí crear una colectividad exclusiva para nosotras. Ahí empiezas a notar que no es lo mismo un hombre solo en bicicleta que una mujer sola en bicicleta en la calle. Empezamos a apoyar a las mujeres para que se puedan montar en la bicicleta.

La bicicleta le apasiona.

Es que es sinónimo de rebeldía del cuerpo, es apropiación del espacio público. Las mujeres ya no soportamos el piropo, hemos hecho un grupo para llamar a la seguridad en las calles.

¿Qué ha vivido en las calles de Cali?

Taxistas me han tocado la cola, a todas nos piropean, por eso trabajamos en hacer visibles las problemáticas y en ofrecer soluciones.

¿Hay condiciones para sentirse seguras a bordo de una bicicleta?

Aquí es muy normal que veas a un obrero con un machete en la dirección, porque se siente más seguro armado. Cuando se roban las bicicletas, las autoridades no le dan el mismo tratamiento que a otros vehículos. A pesar de las dificultades, nuestro mensaje es cuídese y viva la ciudad de una manera diferente.

A usted la amenazaron el 21 de mayo. En un panfleto figuró su nombre.

Me amenazaron por la liderar actividad de bicipaseo, tildándome de guerrillera e izquierdista. Nosotros somos apolíticos, nunca nos ha interesado hacer política, solo nos interesa salir a la calle a montar en bicicleta.

¿Quién la amenazó?

Estamos afectando a unas personas que tiene intereses en el petróleo. Ahora somos 500 ciclistas en el colectivo y pronto seremos más. Algo estamos haciendo bien, la bicicleta te da felicidad, te ahorra recursos, distancia y mejora tu salud.

¿Qué se lee en el panfleto?

Lo que exige es dejar de salir, quieren interrumpir la actividad. Con esa amenaza se cortó mi libertad. Ahora me toca salir acompañada. La Fiscalía me citó una vez para una entrevista y la Policía solo me hizo acompañamiento la primera semana posterior a la amenaza. Se comprometieron a hacerlo durante cuatro semanas.

¿Ha habido más amenazas?

Primero fue el planfleto, a las dos semanas fueron dos o tres llamadas, a mediados de junio otra vez lo hicieron.

Varios ciudadanos estimulan el uso de la bicicleta ¿a ellos también los han amenazado?

En este momento solo ha sido a mí. Estamos atacando a la gasolina, estamos atacando la industria del automóvil, de la moto. Muchos intereses económicos se ven afectados por el uso de la bicicleta. Tuve que irme de la ciudad, hubo llamadas, persecuciones, la Unidad Nacional de Protección me está haciendo el estudio de riesgo y sé que al final no me van a dar protección. ¿Cómo voy a ir en bicicleta con un chaleco antibalas? Me fui de la ciudad por un tiempo, solo puedo apoyar al colectivo desde las redes sociales.

¿Ha vuelto a usar la bicicleta?

Si fuera por mí saldría mañana, pero tengo que esperar las respuestas de las autoridades. Nosotros como colectividad estamos seguros de lo que hacemos. No le hacemos daño a nadie.