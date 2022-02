Mensajes de San Valentín: las mejores frases para dedicar y usar en regalos

Pablo Neruda creó algunos de los versos que más se han oído y recitado a lo largo del siglo XX y XXI. Su nombre real era Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto.

San Valentín se siente fuerte en Estados Unidos. Y llega como una ola a Colombia. Siempre hay motivos para celebrar el amor. Y también hay muchas formas de hacerlo. Todas se valen y se sienten con más intensidad si son sostenibles en el tiempo.

En Cromos celebramos el amor todos los días. Y en su día -14 de febrero- le rendimos un homenaje reuniendo algunas de las frases amorosas más bellas que nos han dado narradores y compositores.

Arranquemos con Gabriel García Márquez. Al autor de Cien años de soledad le atribuyen muchas frases que nunca escribió. Justamente, con el objetivo de evitar malentendidos, citamos un puñado que encontramos en el portal de la Fundación Gabo.

Es San Valentín, pero hablemos de García Márquez

-”Estar enamorado es como tener dos almas. Y eso es maravilloso” (testimonio dado a la Revista Semana, marzo de 1989).

-Para Gabo, el amor no tiene edad: “Creo que el amor es en todo el tiempo. El problema del amor imposible en los viejos es social, es cultural completamente, porque se considera una vergüenza que a cierta edad se tengan amores. Pero no te imaginas la cantidad de cartas de viejos amantes tardíos que he recibido después de El amor en los tiempos del cólera. Las coleccionamos. ‘Pero ésa es la historia de mi vida’, me dicen, la cuentan y es exactamente la misma historia. Sucede como sucedía con los homosexuales. Ahora parece que hubiera más homosexuales que antes. Siempre los ha habido, pero ahora la sanción social, la persecución, es menor. Ganaron un territorio, conquistaron ese territorio y ahora parece que hubiera muchos, pero siempre los ha habido. Y siempre ha habido amores de viejos, pero era una vergüenza que un viejo los tuviera. No, señor. ¡Viva el amor!” (Revista Nexos).

- El amor es el más terrible, el más maravilloso de todos los demonios (El Espectador, abril de 1994).

San Valentín y Pablo Neruda

El nobel chileno era el rey de las frases poderosas. El amor fue su objeto de estudio, sin recurrir a cursilerías. Aquí te traemos algunas frases:

- “Decidí enamorarme de la vida, es la única que no me va a dejar sin antes hacerlo yo”.

- “El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por olvido”.

- “A nadie te pareces desde que yo te amo”.

- “Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste, y te siento lejana…”

El amor según Rubén Blades

Ahora vamos con el músico panameño, cuya obra musical trasciende sus manidos temas Pedro Navaja, Decisiones y Amor y control. Aquí vinimos a proponer uno de sus temas más conocidos para los “bladólogos”, pero no tanto para los que poco conocen su obra.

Creo en ti es una canción de 1992, que figura en el álbum Amor y control. Este es un canto a la incondicionalidad del amor. Lo proponemos porque se sale de los chiclés para dar una dimensión distinta del sentimiento que nos moviliza. “No me interesa saber si hay vida en Marte, ni qué político quiere salvarme, ya no creo en lo que dicen los diarios, ni tampoco en lo que habla la radio, pero en ti sí, cariño yo creo en ti. Con cada beso juntos nos sumergiremos en un mar de Pasión, placer y sabrosura Y yo, al compás sensual que marca tu cintura me dejaré llevar a una delicia eterna”.

San Valentín y Julio Cortázar

-“Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio”.

-”A veces no necesitamos a alguien que nos arregle, a veces, sólo necesitamos a alguien que nos quiera, mientras nos arreglamos nosotros mismos”.

-“Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra”.

San Valentín y Shakira

-”Sólo creo en tu sonrisa azul, en tu mirada de cristal y en los besos que me das. Y hablen lo que hablen” (No creo).

-“Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía” (Ciega sordomuda).

-“Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos” (Antología).