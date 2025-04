Método KonMari para ordenar tu baño. Cinco consejos para que se vea impecable

. Mira todas las cosas y productos que tengas en el baño , reconoce cuáles de verdad son necesarios y te producen alegría y descarta los que no. Si tienes cremas, jabones o maquillaje vencido, sácalo de ahí, así ganarás, no solo espacio sino tranquilidad mental.

“Las cosas que no puedes ver, no existen. Por eso, todo debe estar a mano y a la vista”, dice la gurú. Debes colocar los objetos o productos que usas con frecuencia en un mismo lugar, para cuando entres al baño, todo lo tengas a la vista y no hagas desorden buscándolos.